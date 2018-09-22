Фестиваль азербайджанской культуры «Бакинский бульвар» проходит в Минске, передает БЕЛТА.

Минчане с 13.00 до 23.00 могут познакомиться с яркой и колоритной национальной культурой Азербайджана. Гостей ожидают обучение народным танцам и игре в нарды, увлекательные мастер-классы и насыщенная концертная программа.

Для посетителей подготовили акцию: первые 100 человек, пришедшие на фестиваль, могут отведать порцию плова бесплатно. В этот день организаторы предложат попробовать и другие блюда национальной азербайджанской кухни, например, барашка на вертеле, традиционные сладости и гранатовое вино.

Также в программе конкурсы и соревнования, тематические викторины с розыгрышами призов, главный из которых — бесплатная путевка на двоих в сказочный Баку. Перед зрителями выступят звезды азербайджанской и белорусской эстрады, среди которых Самир Джафаров, Лала Мамедова, Джахангир Курбанов, Гюнеш Абасова, Руслан Асланов, Хелена Мерааи, Саша Кязимова, Наид Сафаров, Ровшан Расулов, Гюльнара Иманова, танцевальные группы «Легенды Кавказа» и Sari Gelin. На главной сцене развернется музыкальная битва минских групп, среди которых фолк-проект «Пава», группы «Янки», «Без Паники», «Чип и Дэйл».

Каждый сможет показать себя в лезгинке и яллы, сделать роспись хной, поучаствовать в тематическом квесте. Для самых юных гостей фестиваля будут организованы развлекательные зоны с художественным арт-баром, прыжками на батутах, контактным зоопарком, аквагримом и мыльными пузырями.

Сразу несколько фестивальных локаций рассказывают об азербайджанской культуре и достопримечательностях: можно посетить импровизированную выставку ковров, прогуляться по «азербайджанской улочке» с изображениями самых известных архитектурных памятников и современных символов страны, заглянуть на «Бакинский рынок», сфотографироваться на фоне легендарной «Девичьей башни».

Завершится праздник ярким огненным шоу. Организаторами фестиваля выступают Мингорисполком и международное общественное объединение «Конгресс азербайджанских общин» Беларуси при поддержке посольства Азербайджана.

Minval.az