В иранском городе Ахваз совершен теракт.

Как сообщает телеканал Press TV, во время военного парада неизвестные преступники открыли огонь. По некоторым данным, вооруженные люди находились за трибуной.

По сообщению «Аль-Арабия», в результате атаки погибло 9 солдат Корпуса гвардии исламской революции (IRGC), около 20 человек получили ранения.

Агентство Fars отмечает, что террористов было двое. Они намеревались напасть на военных командиров и чиновников, но были ранены сотрудниками службы безопасности.

WATCH: Video reportedly shows the moment of attack by unknown gunman during military parade in #Iran’s #Ahwaz city. Full story: https://t.co/ZIMaeKtwDC pic.twitter.com/voMhVpkk8J

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 22 сентября 2018 г.