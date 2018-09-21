Городской совет Вероны отозвал статус почетного гражданина, присвоенный ранее украинскому президенту Петру Порошенко.

Как передает ТАСС, об этом сообщается в Facebook культурной ассоциации «Венето — Россия», одной из местных общественных организаций, добивавшихся этого решения.

«Минувшим вечером городской совет Вероны проголосовал 30 голосами «за» (трое «против») за документ, запускающий процедуру отзыва почетного гражданства у Петра Порошенко. Спасибо всем за поддержку», — говорится в короткой публикации.

1 июня 2016 года городской совет Вероны объявил президента Украины Петра Порошенко почетным гражданином. Таким образом украинского лидера отблагодарили за помощь в возвращении городу украденных в ноябре 2015 года картин мастеров Возрождения. Речь идет о 17 работах, принадлежащих Тинторетто, Мантеньи, Пизанелло, Рубенса, Карото. Все они были украдены из музея Кастельвеккьо (Старый замок) и позже итоге найдены в Одесской области.

Однако возврат произведений искусств общей стоимостью €16 млн долгое время затягивался и был исполнен лишь в конце 2016 года. За это время горожли собрали тысячи подписей в поддержку отзыва поспешно присвоенного Порошенко почетного гражданства. Авторы документа отмечали недопустимость политики лидера Украины в восточной части страны. Также отмечался его незаконный приход к власти в стране, осуществленный путем государственного переворота.

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