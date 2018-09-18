После достигнутых в Сочи договоренностей между главами России и Турции по ситуации в Идлибе легковеры продолжают раздувать пафос, мол, дипломатия восторжествовала. Если верить заверениям обеих сторон, то самое страшное осталось позади, и формирование демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии становится единственно возможным алгоритмом.

Президенты Эрдоган и Путин пообещали укрепить пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны де-эскалации, что должно предоставить ясное поле для выявления действий задействованных сторон и вовремя определять – кто чем дышит и на кого можно сваливать ответственность за подрыв спокойствия.

Положение больно напоминает обстановку в зоне карабахского конфликта, где и Ереван все время рвется к усилению мер безопасности, параллельно наращивая провокативные действия. Разница лишь в том, что в южно-кавказском котле обстановку перманентно обостряет непосредственный участник конфликта Армения, а в случае с Сирией хвороста в костер щедро подбрасывают третьи стороны, эдакие инициаторы войн по доверенности и гибридным технологиям.

Понятие «спокойствие» в кипящем котле под названием Идлиб не только не вызывает радужных ощущений, но и призывает готовиться к худшему.

Преждевременные анонсы о торжестве добрых намерений там, где балом правят жестокость и варварство, сродни пиру во время чумы. Градус эскалации повышается ежечасно. Взрывоопасный материал множится благодаря силам, объявившим войну Сирии. Самое страшное в том, что они спелись на единой ноте уничтожения государственности многострадальной страны.

Одним из индикаторов повышенной сложности стал инцидент со сбитым над Средиземным морем российским самолетом Ил-20, который вместе с 15 пассажирами стал жертвой преступной провокации. Москва отреагировала на серьезный эксцесс, возложив ответственность на Тель-Авив, посчитав, что острая ситуация была создана преднамеренно израильскими самолетами.

Но закончится ли на этом счет провокациям, преступным экспериментам и грязным комбинациям, которые боком выходят сирийцам? Думается, нет. Скорее, игра Запада вступает в новую фазу с прицелом на нанесение завершающего удара по суверенной стране.

Но какова роль основных игроков и насколько достигнутые между Москвой и Анкарой договоренности в состоянии переломить положение, если Запад задал тренд на уничтожение так называемых неправильных государств, им же созданных после второй мировой войны?

Россия и Турция настроены сделать от них зависящее, чтобы сбить накал эскалации и продемонстрировать наличие базы для стабилизации. С этой точки зрения Сочинские соглашения можно считать многообещающим шагом на трудном пути разблокирования сирийского кризиса. Обоюдный порыв в некотором роде служит ориентиром всем, кто желает скорейшего прорыва.

Но беда в том, что не всем по сердцу позитивный пример договороспособности. На пути к всеобъемлющей стабилизации стоят серьезные препятствия, воздвигаемые силами, которые задались целью уничтожить сирийскую государственность. Говорят же, ломать не строить. Куда проще расшатать обстановку, нежели привести ее в надлежащее состояние.

Разнящиеся цели ведущих игроков в многоуровневой конфигурации превращает задачу с несколькими неизвестными в чудовищную головоломку. Чтобы не ударяться в философию абсурда и действовать наверняка, необходимо согласие основных игроков. Вот тут-то и зарыта собака.

США и западноевропейцы постоянно теснят конкурентов, указывая им на свое место. Эти фигуранты и определяют правила игры, не позволяя никому разворачиваться ради создания обстановки ясности, которая позволила бы выявить – что из себя представляет умеренная сирийская оппозиция и каковы ее видения относительно перевода страны на мирные рельсы.

На фоне дробильных усилий Вашингтона и его сателлитов многие игроки пускаются в тактические пляски. На первый взгляд они демонстрируют маневренность, а на самом деле это пируэты на месте. Такое позиционирование успеха не принесло, и дальше будет то же самое. А что же будет с Сирией?

Если отряды так называемой сирийской оппозиции останутся в Идлибе, а этого остро желает Запад, мира сирийскому народу не видать. Вашингтон только и добивается сохранения заповедной зоны терроризма, и в качестве удобного плацдарма ему видится Идлиб. Это в своем роде лаборатория штаммов, которая нужна Западу для выведения новых клонов террора.

Разношерстные бандиты-джихадисты потому и оказались в Идлибе, чтобы застолбить за Западом тыл для продолжения игры с дублированием постановок под названием «химические атаки Асада» и переносом огня в будущем в мирные страны.

Острое противодействие плану уничтожения Идлибского бастиона отвечает интересам США, которые не желают потерять точку грязной опоры в регионе.

Америка позорно проиграла гибридную войну Дамаску. Ей не только не хватает мужества признаться в фиаско, ей отказывает мудрость, чтобы перестать культивировать хаос в богатейшем регионе ради меркантильных расчетов.

Никакой де-эскалации в Идлибе не может быть по определению, если такие «миролюбивые демократические государства», как США, Франция, Израиль, Великобритания нацелены разрушить до основания древнейшую страну только лишь потому, что Башар Асад будто бы диктатор.

Он противостоял части несогласных и с ней вел борьбу, а Запад бросил в пучину огня всю страну.

Санкция на уничтожение режима потерпела крах, и в силу вступила схема ликвидации страны. Теперь и она на ладан дышит, значит, в права вступает план выжженной земли, как бы зловеще это не выглядело.

Анкаре и Москве при любых поворотах придется найти ответ на вопрос – как быть дальше с западной коалицией, которая продолжает лить крокодиловые слезы по гуманитарному кризису в Идлибе, с рук подкармливая террористического монстра. А здравых людей между тем мучает вопрос — кто ответит за уничтожение суверенной страны?

Ну а вопрос возмещения расходов за восстановление Сирии, даже не маячит в перспективе.

Тофик Аббасов

Minval.az