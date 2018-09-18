Радиостанция «Эхо Москвы» выполнила просьбу заведующего сектором Администрации президента (АП) Азербайджана Фуада Ахундова и передала премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его супруге Анне Акопян брошюры «О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели» и «Необъявленная война».

«Радиостанция «Эхо Москвы» в начале сентября передала адресатам данные издания. Об этом мне сообщил Алексей Венедиктов (главный редактор радиостанции — ИФ)», — сказал Ф.Ахундов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, Ф.Ахундов 30 августа в эфире «Эхо Москвы» попросил радиостанцию передать Н.Пашиняну и А.Акопян брошюры «О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели» и «Необъявленная война» с целью улучшения их познаний об истории Ганзасара и армяно-азербайджанского конфликта.

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