Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор гражданину Азербайджана и гражданину Турции, которые занимались сутенерством.

Как передают украинские СМИ, пользуясь своим знанием языка они организовали оказание секс-услуг гражданам Турции, которые прилетали в Харьков, как сказано в приговоре на «тур выходного дня».

Проститутками были харьковчанки, «попавшие в сложное материальное положение» (цитата из приговора). Услуги оказывались в «Парк отеле» на ул.Шевченко, отеле «Рейкарц» на Садовой, «Харьков» на пл.Свободы.

В последнем правоохранители зафиксировали наибольшее количество эпизодов оказания сексуальных услуг. Средняя цена за одну услугу составляла 1,5 тыс. грн., из которых 1000 грн. получала проститутка, а 500 — сутенеры.

Суд приговорил сутенеров к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Minval.az