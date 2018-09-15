Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия блокирует заходы судов в Азовское море с целью его «оккупации». Об этом он сказал в интервью американской газете The Washington Post.

Он также заявил, что Украина не может принять это «жестокое нарушение» и пообещал обратиться в суд.

«Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы там укрепляем наши военные силы и начинаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда», — сообщил Порошенко.

Глава Украины добавил, что его страна имеет четкий правовой статус в Азовском море, поэтому Россия не имеет права якобы «атаковать или останавливать» украинские суда.

Minval.az