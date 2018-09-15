Премьер-министр Никол Пашинян считает заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна неуместными.

«Это не дворовая разборка у них в районе, где проигравшие говорят, уходя: мол, ты еще пожалеешь, посмотри, что будет», — сказал Пашинян в субботу на встрече с журналистами, передает Sputnik Армения.

В интервью агентству «Медиамакс» Кочарян сказал, что Пашинян пожалеет о том, что связался с ним.

«Мне кажется, подобного рода заявления Роберта Кочаряна показывают уровень его восприятия и понимания политики», — сказал Пашинян.

Что касается того, видит ли он угрозу в лице Кочаряна, премьер ответил, что неоднократно говорил, но еще раз повторит – не видит опасности.

«В Республике Армения не существует политического фактора в лице Роберта Кочаряна. Серж Саргсян, Роберт Кочарян и его окружение – мы имеем дело с политическими трупами, но этот факт не освобождает их от ответственности перед законом», — подчеркнул Пашинян.

Отношения между Пашиняном и вторым президентом напряженные. Пашинян периодически заявляет, что все виновники первого марта должны понести ответственность. При этом он не скрывает, что считает виновным и Кочаряна.

Minval.az