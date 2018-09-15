15 сентября 1918 года Кавказская Исламская Армия во главе с Нуру Пашой освободила столицу Азербайджанской Демократической Республики от английских интервентов и диктатуры «Центрокаспия» вместе с их приспешниками — армянскими бандитскими формированиями.

Турецко-азербайджанские войска вступили в Баку, положив конец творившемуся в городе кровавому беззаконию, и спасли угнетенное армянскими бандитами тюркско-мусульманское население города.

Вылазки армянских разбойников начались в марте 1918 года после подписания Советской Россией и Османской Турцией Брест-Литовского мира, который предусматривал отступление всех российских воинских частей, воевавших до этого с турецкими войсками в Анатолии.

Воевавшие на стороне русских армяне, будучи подданными турецкого султана, предали свою страну и начали осуществлять погромы тюркского населения Анатолии.

Отступающие русские войска оставили все вооружение армянам, по сути способствуя их разбойничьей деятельности. В то время как мужское население тюркских сел воевало на войне, армяне вторгались в села, вырезая детей, женщин, стариков.

Волна армянского террора перенеслась и на Кавказ. Армяне осуществили погромы в Баку, Губе, Карабахе и других частях Азербайджана. Но после создания Азербайджанской Демократической Республики и разгрома под Гейчаем сил Бакинского Совета, возглавляемого дашнаком Степаном Шаумяном, армяне присягнули на верность английским интервентам, установившим в Баку режим «Центрокаспия».

Армяне творили в Баку невиданные зверства и вандализм. Они сожгли историческое здание редакции газеты «Каспий» (сегодня на месте этого здания расположен сквер имени Сабира), в результате чего были уничтожены бесценные экземпляры священной книги мусульман Корана.

Освобождение Баку подтвердило гуманизм турок. Принявший 16 сентября парад и торжественно вступивший в город Нуру Паша с уважением отнесся к оставшимся в Баку русским офицерам. Он не стал мстить им, напротив, в такой сложной ситуации оказал материальную помощь их семьям.

После грандиозной и исторической победы столица правительства Азербайджанской Народной Республики 17 сентября была перенесена из Гянджи в Баку. Так начался первый этап государственного строительства в Азербайджане. Через несколько месяцев были проведены выборы в парламент на основе демократических принципов.

Освобождение турецкой армией города Баку от большевистско-дашнакской оккупации явилось настоящим праздником. Известный миллионер и благотворитель Гаджи Зейналабдин Тагиев организовал торжественный прием в честь турецкой армии. Прием состоялся в здании нынешней филармонии. Г.З.Тагиев вручил подарки командующему турецкой армией Нуру Паше и его доблестным полководцам. Но давление стран Антанты на Османскую Турцию постепенно нарастало. Поэтому через некоторое время турецкой армии пришлось покинуть Баку.

Освобождение Баку 15 сентября 1918 года является событием исключительной важности с точки зрения азербайджано-турецкой дружбы и братства. Несмотря на то, что в течение 70 лет Советской власти это событие трактовалось в заведомо ложном контексте, азербайджанский народ не забыл героизма турецких солдат, в своих сердцах хранил память о них.

Османская армия во время операции по освобождению Баку потеряла 1130 солдат. После очередного завоевания Азербайджаном независимости, каждый год 15 сентября на государственном уровне посещаются могилы погибших турецких воинов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны. Это происходит не только в Баку, но и в Шамахы, Гейчае и других районах. Каждый год в Аллее шехидов у памятника погибшим турецким солдатам проводится поминальная церемония. Несмотря на прошедшие годы, братская помощь Кавказской Исламской Армии никогда не будет забыта, всегда будет с благодарностью вспоминаться азербайджанским народом.

Minval.az