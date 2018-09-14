На фоне ереванских «репетиций» опасность возобновления боевых действий в Карабахе растет

Оценить боеготовность армии, не имея доступа к документам под грифом «секретно» — задача непростая, но не сказать чтобы абсолютно невыполнимая. «Информацию к размышлению» дает здесь многое: и сумма военных расходов, и закупка новых образцов оружия, и, конечно же, регулярность и масштабы военных учений.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, Вооруженные силы нашей страны проведут 17-22 сентября широкомасштабные операционно-тактические учения. «К учениям будут привлечены свыше 20 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения», — отметили в Минобороны. Кроме того, в ходе учений будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных территорий путем уничтожения военных и стратегических объектов, расположенных на территории врага нанесением ему ракетно-артиллерийских и авиационных ударов. Будут также проверены навыки личного состава по владению военной техникой и вооружением, поступивших на вооружение Азербайджанской Армии за последний год.

Учения азербайджанская армия проводит регулярно. Но в последние годы изменился и их масштаб, и характер. Вооруженные силы нашей страны не просто совершенствуют боевые навыки и отрабатывают взаимодействие. Армия — и это видно по всему — готовится к решающей операции по освобождению оккупированных Арменией земель Азербайджана.

Строго говоря, право восстановить свою территориальную целостность и изгнать со своей земли оккупантов у Азербайджана было и есть, и оно в дополнительных обоснованиях не то чтобы сильно нуждается. Другой вопрос, что в Баку намерены до конца использовать шансы решить конфликт мирным путем, без новой большой крови. Тем более что преимущество Азербайджана в «правовой папке» тоже налицо — это и международно признанные границы, которые в цивилизованном мире не подобает менять силовым путем, и четыре резолюции Совбеза ООН, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода войск.

Но теперь, как выражались в программе «Время» весной 1988 года, «ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него» изменилась коренным образом.

Во-первых, сегодня в Ереване звучат настолько экстравагантные заявления, что после них ну никак не получается верить в то, что переговоры с «королями ереванских улиц» могут быть результативными и плодотворными хотя бы теоретически. Нынешний «народно-революционный премьер-министр» Никол Пашинян, напомним, уже заявляет, что переговоры надо вести не с ним, а с марионеточным оккупационным режимом, созданным в Ханкенди, что выводить войска из окружающих Нагорный Карабах районов Ереван не намерен, потому как «эти территории согласно «конституции Нагорного Карабаха» являются территорией «Нагорно-Карабахской республики»», и вообще, мол, сначала надо договориться о статусе… Все эти словесные кружева должны, по замыслу ереванских стратегов, прикрыть простую и незамысловатую идею: давайте оставим все как есть, пусть в Баку признают «независимость Карабаха» и еще примут нынешнюю линию фронта за официальную границу, и все будет тип-топ. И самое главное, в команде Пашиняна, похоже, всерьез рассчитывают, что это сработает. Дело, собственно, не в интеллектуальном уровне ереванских революционеров и не в степени их оторванности от реальности — это еще можно назвать внутренними проблемами самой Армении, разбираться с которыми предстоит армянским же избирателям. Вопрос в другом: как считать эту публику в вразумительным партнером по дипломатическому диалогу? На таком фоне в саму возможность достичь на переговорах чего-то внятного верится с трудом.

А во-вторых, если раньше посредники из той же Минской группы убежденно заявляли, что военного решения у карабахского конфликта нет, и единственной альтернативой вялотекущим переговорам является затяжная кровопролитная война, сегодня военный сценарий восстановления территориальной целостности Азербайджана более чем реален. Нашей стране удалось за прошедшие годы создать боеспособную, прекрасно подготовленную армию, вооруженную самым современным оружием. Более того, эта армия, напомним, уже проявила себя в деле: и во время Гызылгая-Гюннютской операции, и еще раньше — в апреле 2016 года.

Словом, для нынешнего руководства Армении сегодня самое время, как бы это повежливее, «включить голову» и задуматься, не слишком ли опасной становится игра уже не просто в затягивание переговоров, а в фактическое уничтожение политического диалога по Карабаху. Присовокупив к этой информации к размышлению и «Полонезы», и LORA, и экономическое положение Армении, оказавшейся в изоляции от региональных проектов, и ту «демографическую» цену, которую она платила и продолжает платить за свою агрессивную политику.

Но в реальности власти Армении… решили «поиграть в войнушку». Здесь проходят командно-штабные учения «Шант-2018», в ходе которых, по официальной версии, проверяется готовность минобороны, генштаба и гражданских органов власти к войне. В рамках учений прошло «условное» заседание правительства, а парламент Армении в рамках «всеобщей военной игры» аж «объявил войну Азербайджану». Премьер-министр Никол Пашинян посетил расположенные в административном комплексе Министерства обороны информационные центры и центры боевого управления стратегических командно-штабных учений «Шант-2018», а затем, выступая перед журналистами, поговорил о важности такого рода учений. Покрасовался перед журналистами и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян: «Мы вернули все условно утраченные территории, по сценарию учений«Шант-2018». Противник вел маневры в нейтральной зоне, чему мы воспрепятствовали. Однако, сценарию учений«Шант-2018», приграничная зона была обстреляна артиллерией, были раненые и погибшие. ВС подавляют огневые точки»,- сказал он. Это, конечно, повод поинтересоваться, о каких именно «условно утраченных территориях» идет речь: в Ереване вновь стряхивают не такой уж толстый слой архивной пыли с планов «наступать до Евлаха и Мингечаура»? Во всяком случае, в Баку затеянную Ереваном «игру в войнушку для взрослых» справедливо расценили как еще одно свидетельство, что Армения — это страна-оккупант и агрессор, руководство которой к тому же мыслит на архаичном и феодальном уровне.

По совести говоря, ереванская «игра в войнушку» — это хороший повод не без иронии поинтересоваться, уверен ли Никол Воваевич, что если в Карабахе действительно «начнется», депутаты и министры будут следовать намеченным сценариям, а не заторопятся к грузинской границе, повторив в Ереване печально известную московскую панику 16-19 октября 1941 года. Важно другое. Подобные учения в Армении уже проходили — в сентябре 2015 года. Тогда депутатов и министров даже переодевали в камуфляж и возили на стрельбище. Внешне все напоминало этакую знакомую еще по советским временам детскую военно-спортивную игру «Зарница», только для взрослых. Только вот и предыстория, и продолжение было далеко не детским.

Напомним: в октябре 2013 года тогдашний президент Армении Серж Саргсян выступал в ПАСЕ. Нёс, конечно, с трибуны, пардон, околесицу, хоть и не отрывался от бумажки, называл оккупированный Карабах «образцом демократии» и т.д. и т.п. Затем начались вопросы и ответы. Свой вопрос президенту Армении задал и руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов: «Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана. Помимо Нагорного Карабаха, в число оккупированных районов входят крупные районы, не относящиеся к Нагорному Карабаху. Кроме того, Армения выступает с территориальными претензиями к другим соседним странам — к Грузии и Турции. В то же время, вы играете в опасные игры. Обещаете вступить в Евросоюз, после чего становитесь членом Таможенного Союза. Разве Армения не осознает, что конца враждебной политике с соседями нет?» Саргсян сначала попытался отделаться заготовленными штампами, будто бы его страна исключительно миролюбивая. А затем банально проговорился и принялся грозить Азербайджану новыми территориальными захватами прямо с трибуны ПАСЕ: оказывается, «если Азербайджан этот конфликт захочет решить силовым путем, тогда не 20, а 25 и более процентов его территории могут быть оккупированы».

Затем, в мае 2015 года, те же угрозы повторил Давид Тоноян, в те годы — заместитель министра обороны Армении, сегодня — глава военного ведомства этой страны. В одном из своих интервью он сначала заявил, что Азербайджан, оказывается, «не согласен с итогами переговорного процесса», не задумавшись, есть ли вообще у этого процесса какие-то внятные итоги. А затем продолжил: «Кто говорит, что сформированный вокруг «НКР» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) пояс безопасности достаточен для нас? Чья это оценка? По нашей оценке, в нынешних условиях уровня вооруженности Азербайджана его уже недостаточно». Напомним: «поясом безопасности» в Ереване как раз и называют оккупированные азербайджанские районы вокруг Нагорного Карабаха. А заявления Саргсяна и Тонояна, если уж называть вещи своими именами, были верным признаком, что в Армении строили планы новых территориальных захватов.

Затем подготовка к войне вступила в следующую фазу. В начале сентября 2015 года в Армении прошли стратегические командно-штабные учения «Шант-2015», где, по замыслу, отрабатывалась деятельность гражданских органов власти в условиях войны. А с конца марта 2016 года армянские агрессоры начали обстрелы прифронтовых азербайджанских сел, реальная опасность нависла над городами Тертер и Нафталан…Дальнейшие события тоже известны: азербайджанская армия провела «точечную» операцию, результаты которой для Армении оказались весьма плачевными. И вряд ли сценарий учений «Шант-2015» включал в себя массовое бегство «карабахцев» в Ереван, потерю территорий и растерянные заявления ереванских бонз: а что делать, если наше оружие на поколение отстало от того, которым вооружен Азербайджан?

Вот и сегодня, устраивая в Ереване этакие «игры в войнушку», Николу Пашиняну, Давиду Тонояну, Артаку Давтяну и другим лучше бы держать в голове, что реальная война в Карабахе будет очень мало похожа на те буффонадно-опереточные сценарии, которые расписывают для себя в Ереване. Более того, здесь, предупреждают эксперты, есть и такое неписаное правило мировой политики: страна, которая пытается силой перекроить чужие границы, не может рассчитывать на особый пиетет в отношении собственных. А это значит, что для Армении новая вспышка боевых действий может и не ограничиться потерей территорий, оккупированных в 1992-1993 годах, и она может столкнуться с перспективой вообще исчезнуть с карты мира, особенно с учетом своих экономических и демографических «трендов». Или, по выражению одного из ереванских политиков, «вылететь с глобуса». Который все же не представляет собой анекдотичный «глобус Армении», и здесь далеко не все определяется капризами ереванских бонз и развивается по написанными ими сценариям.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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