Содержание телефонного разговора главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна свидетельствует о давлении на судебную систему.

Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью Yerevan Today.

Напомним, что в ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года. В частности, директор СНБ говорит, что ему звонил судья, и Ванецян дал понять ему, что Кочаряна нужно арестовать.

Данный эпизод Кочарян расценивает как прямое вмешательство в работу судебных инстанций, что является преступлением. По его убеждению, это еще раз доказывает, что уголовное дело против него было исключительно политическим преследованием.

Экс-президент при этом воздержался от комментариев по поводу того, как вообще разговор двух высокопоставленных силовиков попал в интернет.

Кочарян напомнил слова премьер-министра Пашиняна о том, что он несет ответственность за аресты и задержания, которые могут вызвать политический резонанс. Экс-президент считает это заявление признаком диктаторских замашек у Пашиняна. Он предполагает, что такие высказывания из уст руководства Армении будут иметь последствия для страны.

«Теперь мне что, поздравить народ Армении с получением нового диктатора? Разве в этом была цель этой революции? У меня большие сомнения. Наш народ должен понять, что последствия произошедшего дорого обойдутся Армении. Премьер-министр берет на себя ответственность за задержания, на что у него нет прав, согласно Конституции», — отметил Кочарян.

Весь процесс по делу 1 марта, по мнению Кочаряна, направляется премьером. Директора СНБ в данном случае Кочарян считает энтузиастом, который с удовольствием выполняет поручения премьера.

Minval.az