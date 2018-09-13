Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом.
Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата поездки пока не определена.
— Сроки будут согласованы, — сказал Дмитрий Песков.
Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом.
Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата поездки пока не определена.
— Сроки будут согласованы, — сказал Дмитрий Песков.
Дата: 2018/09/13 9:00
Раздел: Бывший СССР
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