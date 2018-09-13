Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом.

Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата поездки пока не определена.

— Сроки будут согласованы, — сказал Дмитрий Песков.

Minval.az