Прямо поставлю вопрос: кто ваш руководитель, кому вы подотчетны? — этот вопрос премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе задал журналист Financial Times Эдвард Лус на международной конференции «Мир вверх ногами-2018».

Как передает «Грузия онлайн», британский журналист поинтересовался по поводу того, есть ли в Грузии олигархическое правление.

«Вы подотчетны Иванишвили? Кто ваш босс?» — спросил журналист.

Со своей стороны, отвечая на этот вопрос, Мамука Бахтадзе заявил, что он подотчетен избирателям «Грузинской мечты» и обществу, не думает, что в стране олигархическое правление.

«Я подотчетен перед теми людьми, которые голосовали за «Грузинскую мечту», и обществу в целом. Это очевидно. Остальное – это политическое спекуляции. Я думаю, наилучшим ответом на этот вопрос была бы реальная статистика и реальные цифры. Также, наше развитие в международных оценках», — заявил Бахтадзе.

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