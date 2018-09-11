На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Учения пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Они станут крупнейшими за последние 37 лет.

В них примут участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. Кроме того, к учениям привлекут военных из Китая и Монголии. Также задействуют более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Основные маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа, ВВС и ПВО, а также в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

«Восток-2018» разделили на два этапа: в ходе первого развернут группировку войск и нарастят группировку ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором — отработают управление межвидовыми группировками войск, в том числе при обороне и наступлении.

Основная цель — проверить готовность органов военного управления при перегруппировке войск и организации взаимодействия между сухопутными группировками и ВМФ. Также командование получит практику и усовершенствует навыки в управлении войсками.

Minval.az