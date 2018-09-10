Стилист премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян – Софья Навасардян назначена на должность помощника главы правительства.

Информацию о назначении подтвердил армянским СМИ пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.

Согласно муссируемым в армянской прессе слухам, назнечение Софьи Навасардян на столь представительную должность вызвана необходимостью брать стилиста в официальные поездки, где она занималась бы имиджем супруги премьер-министра.

«Она занималась и будет заниматься прежним делом, что и раньше, теперь уже будучи помощником премьер-министра. Ничего не изменилось, просто она будет осуществлять ту же работу в качестве помощника», — заявил Егоян.

Minval.az