По личному поручению премьер-министра Армении российские специалисты получили доступ к американским лабораториям в республике.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о присутствии в стране биолабораторий, открытых на американские деньги.

Напомним, в Армении действует несколько зарубежных биолабораторий, к которым настороженно относятся в России, так как они получают прямое финансирование из Пентагона. К тому же, в конце октября 2017 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что вспышки эпидемии могут быть спровоцированы искусственно, намекнув на деятельность иностранных лабораторий в странах постсоветского пространства.

По словам премьер-министра, 10-15 дней назад российские специалисты смогли исследовать деятельность беспокоящих Россию лабораторий.

«У них никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении», — подчеркнул Пашинян.

Премьер отметил, что лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении.

«Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях», — считает премьер.

При этом, Пашинян заметил, что лаборатории очень хорошего качества, и они никак не могут быть использованы против России.

Minval.az