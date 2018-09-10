Украинские специалисты научились перехватывать данные с российских военных спутников.

Как передает Лента.ру, об этом заявил глава государства Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» во время общения с молодежью в Виннице.

«Накануне Дня Независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населенного пункта Желобок [подконтрольный «ЛНР» — прим.] в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт», — заявил он.

Специалисты по коммуникационным специальностям и спутниковым технологиям сделали все возможное, чтобы перехват российских военных данных стал возможным, отметил Порошенко. По словам президента, спутниковые снимки и работа разведки позволили «своевременно подтянуть резервы и встретить врага». «В Украине создана очень сильная школа», — заключил лидер страны.

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