Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неоправданными разговоры о намерении республики стать членом НАТО.

«Все вопросы следует рассматривать в контексте наших национальных интересов. Наш национальный интерес — повышение уровня безопасности. Это решается в контексте членства в ОДКБ и союзнических отношений с Россией», — сказал Н.Пашинян в интервью программе «Зинуж» министерства обороны республики.

По его словам, те, кто говорит о членстве Армении в НАТО, должен доказать, что в рамках ОДКБ и союзнических отношений с Россией вопрос обеспечения безопасности Армении не решается.

«Я уверен, что эффективность ОДКБ, нашего членства в этой Организации и уровень армяно-российских отношений повысятся», — отметил Н.Пашинян.

Вместе с тем он отметил, что члены ОДКБ должны уточнить свои обязательства.

«Этот вопрос беспокоит не только Армению, но и всех членов Организации. Необходимо зафиксировать существование проблемы и в духе союзничества обсудить все вопросы, чтобы понять, какие обязательства имеет ОДКБ перед Арменией и какие обязательства имеет Армения перед ОДКБ и странами — членами организации», — отметил Н.Пашинян.

Он отметил, что на встречах с руководителями стран ОДКБ передал обеспокоенность Еревана в связи с торговлей оружием этими странами с Азербайджаном.

«Этот вопрос будет в повестке наших обсуждений. Но цель обсуждений — не навредить ОДКБ, а усилить ее. Армения заинтересована, в сильной Организации. Наша задача — повысить уровень безопасности нашей страны, и наша работа направлена на это, поскольку ОДКБ была создана с этой целью», — сказал премьер Армении.

Minval.az