Армения готова нанести разрушительный удар на любую провокацию вокруг Карабаха, сказал премьер-министр Никол Пашинян в передаче «Зинуж» на Общественном телевидении Армении.

«Это не значит что мы стремимся к войне… Мы не будем делать воинственных заявления, но не позволим чтобы кто-то с нами говорил на языке угроз и войны», — сказал Пашинян.

Он отметил, что уступки в процессе карабахского урегулирования зависят от готовности Азербайджана к уступкам. Так как бессмысленно говорить о каких-то уступках, когда из Баку звучат воинственные заявления.

«Почему никто не спрашивает готов ли Азербайджан к уступкам?», — спрашивает Пашинян.

По словам Пашиняна, Армения постоянно слышит угрозы в свой адрес, и на этом фоне он считает бессмысленным говорить об уступках .

«Это может быть воспринято армянской, азербайджанской и международной общественностью как слабость, как обеспокоенность и страх перед угрозами Азербайджана», — добавил он.

Армянский премьер отметил, что в этих условиях армянская сторона должна быть готова к ответному удару. При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван придерживается позиции мирного урегулирования карабахской проблемы.

Он также заметил, что карабахский вопрос нельзя решить без учета воли народа Карабаха.

«Если сформируется формат решения конфликта, о котором стоит думать и будет понимание, что это хороший вариант — следующий шаг будет — представить его общественности, потому что ни одна власть без поддержки народа не может решить этот вопрос», — сказал Пашинян.

Minval.az