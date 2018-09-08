Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет спрашивать у президента России Владимира Путина разрешения на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Порошенко в понедельник подал в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе курс страны в ЕС и НАТО.

«Принципиальная позиция Украины заключается в следующем: мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа», – приводит пресс-служба Порошенко его слова, сказанные в интервью житомирскому телеканалу «СК1».

Порошенко отметил, что большинство украинцев считают курс в ЕС и НАТО ключевым фактором безопасности государства. По его словам, НАТО, в отличие от Будапештского меморандума и других документов, оказалось единственным эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.

«Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу. Мы никому не позволим, чтобы кто-то угрожал Украине, включая (вопрос) с Азовским морем», — подчеркнул Порошенко.

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