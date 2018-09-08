Глава Чечни Рамзан Кадыров своим указом создал в республике комиссию для уточнения административной границы региона. Документ размещён на портале администрации правительства республики.

— В целях создания организационно-правовых условий для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской Республики в соответствии с законодательством РФ и разрешения спорных вопросов при её установлении, создать Государственную комиссию Чеченской Республики, — говорится в указе.

Комиссия займётся сбором и анализом материалов, которые нужны для уточнения границ региона. Государственным и местным органам рекомендуется оказывать ей необходимую помощь.

Главой комиссии стал спикер парламента Магомед Даудов. В её состав также включены глава правительства Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев, главы министерств. Контролировать работу глава республики будет лично.

Minval.az