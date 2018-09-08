Уроженец Азербайджана задержан в Петербурге за связь с несовершеннолетним подростком.

Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Еще в середине июля в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая так же приехала из Закавказья. Она написала заявление на своего 22-летнего земляка, который совращал ее 15-летнюю дочь. Инциденты происходили в съемной квартире на Витебском проспекте в течение полутора месяцев — с 1 сентября по 15 октября 2017 года.

Следственный комитет возбудил в отношении молодого педофила уголовное дело по статьям «половое сношение с несовершеннолетней» и «развратные действия». 7 сентября его задержали и заключили под стражу.

Minval.az