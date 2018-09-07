Экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян, объявленный в межгосударственный розыск, снят с розыска на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Бывший министр объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в свержении конституционного строя в марте 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек.

В Армении Арутюнян заочно приговорен к аресту, и по некоторой информации находится на территории России.

«После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ», — отметил источник.

Таким образом, в России экс-министру ничего не грозит, однако если он появится в других странах СНГ, то может быть арестован и выдан Армении, предупредил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что запрос о выдаче экс-министра обороны Армении, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы России, однако Москва не намерена экстрадировать в Армению бывшего министра обороны республики, поскольку у него имеется российский паспорт.

Minval.az