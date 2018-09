Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи американского журналиста Боба Вудворда, написавшего об отданном лидером США приказе уничтожить президента Сирии Башара Асада.

«Книга Вудварда уже дискредитирована и опровергнута министром обороны Джеймсом Мэттисом и главой аппарата Белого дома Джоном Келли», — написал Трамп в Twitter. По его словам, в книге «много лжи и фальшивых источников», а сам она является продуктом богатого воображения журналиста.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 сентября 2018 г.