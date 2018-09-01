Президент России Владимир Путин привык анализировать причины, которые мешают ему добиваться большего результата, а не слагаемые успеха.

Как передает РИА Новости, об этом Путин рассказал победителям олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками.

«Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов, — сказал он, отвечая на вопрос, какие лидерские качества помогли ему добиться таких высот. — Это я для себя определяю, но публично об этом говорить не хотел бы, пока не готов к этому».

Российский лидер заметил, что, по его мнению, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, и выявлять то, что мешает идти вперед, понимать и устранять это, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.

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