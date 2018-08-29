В армянской госслужбе безопасности пищевых продуктов минсельхоза проинформировали о временном запрете ввоза свинины и живой птицы из некоторых российских регионов.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, такие ограничения начинают действовать с 28 августа и связаны с мерами по предотвращению проникновения на территорию страны «птичьего» группа и африканской чумы свиней.

Уточняется, что введенный запрет коснется как живых свиней, так и рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, мяса дикой свиньи, охотничьих трофеев, щетины, всех видом пищевых добавок и кормов для свиней. Кроме живой птицы, на территорию Армении нельзя ввозить российские корма, птицепродукты, яйца, пух, перья, мясокостную муку, картонные и полимерные вкладыши и коробки.

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