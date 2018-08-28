Минобороны России развернет у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей за все время сирийского конфликта.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

В состав группировки входит 10 кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. В министерстве обороны рассказали, что сейчас в Средиземном море находятся судна Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». На подходе еще несколько кораблей. На крейсере «Маршал Устинов» развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс «Вулкан», а восемь боевых кораблей — носители крылатых ракет «Калибр».

Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

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