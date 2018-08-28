Президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на вопрос СМИ о его предвыборных обещаниях. Видео опубликовал у себя в Facebook журналист Иван Казора.

По его словам, украинский лидер обещал выделить из личного благотворительного фонда деньги на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10-15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева и решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город Николаев. Когда президент услышал вопрос, он резко выхватил микрофон у журналиста, закрыл его и что-то сказал.

Позже Казора рассказал о произошедшем. «Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу»», — написал журналист.

Minval.az