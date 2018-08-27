ООН признала массовое убийство мусульман Мьянмы геноцидом. Организация потребовала, чтобы генералы мьянманской армии предстали перед Международным уголовным судом за совершенный ими в отношении мусульманского населения штата Аракан (Ракхайн) геноцид.

В докладе, подготовленном инспекторами ООН, события, имевшие место в Мьянме, называются именно геноцидом. Согласно докладу, к нему причастны начальник генштаба вооруженных сил Мин Аунг Хлейн и многие высокопоставленные генералы.

ООН потребовала также расследования преступлений против человечности, имевших место в штатах Качин и Шан.

В 2012 г. между буддистами и мусульманами Аракана возникли столкновения, в ходе которых были убиты тысячи мусульман, сотни домов и офисов были подожжены. В октябре 2016 г. вслед за нападения на полицейские пункты в Аракане, армия Мьянмы начала операции, в ходе которых были допущены серьезные нарушения прав человека. 25 августа 2017 г. армия Мьянмы и буддистские националисты, ссылаясь на одновременные нападения на пограничные пункты Аракана, начали массовые акты насилия, в результате которых погибли около 10 тыс. человек.

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