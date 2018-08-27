Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти готовы «оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны».

Как передает Радио Свобода, об этом он написал 26 августа в официальном поздравлении по случаю 25-летия установления сирийско-белорусских дипломатических отношений.

В своем обращении Лукашенко указал, что разделяет желание Дамаска построить «многополярный мир», одобряет его борьбу с «терроризмом» и поддерживает лидерство сирийского президента Башара Асада. Таким образом, оценки ситуации в Сирии в изложении Лукашенко фактически совпадают с мнением Москвы.

Сам Асад оценивал восстановление Сирии в 400 миллиардов долларов. Вся доходная часть белорусского бюджета в 2017 году оказалась в 20 раз меньше этой суммы. По подсчетам организации World Vision, на реконструкцию лежащей в руинах после гражданской войны Сирийской арабской республики потребуется 1 триллион 300 миллиардов долларов.

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