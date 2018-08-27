Белоруссия и Россия связаны общей историей и тесными взаимоотношениями в самых различных сферах.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.

«Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это, не нравится», — отметил белорусский президент.

При этом белорусский лидер отметил, что отношения между Минском и Москвой не нравятся многим политикам на Украине. «И они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то ни хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня», — констатировал Лукашенко.

Он подчеркнул, что «как Россия для нас [Белоруссии], так и Беларусь для России является ангелом-хранителем». «Отсюда наша ангельская роль, о которой вы сказали. Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем. И не только ангелом», — заявил Лукашенко.

Он особо обратил внимание на то, что зависимость Белоруссии «в экономике, прежде всего, от Российской Федерации, величайшая». «От рынка сбыта», — уточнил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что Москва является главным партнером республики.

«Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное», — добавил президент Белоруссии.

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