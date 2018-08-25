Делегация министерства обороны Армении провела встречи в Индии.

Как передает Sputnik Армения, об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь министра Арцрун Ованнисян.

«Делегация ВС Армении встретилась в Индии с ответственными лицами сферы (ВПК), ознакомилась со многими видами вооружений. Среди них есть вооружения, представляющие отдельный интерес», — сказал он.

Ранее издание Times of India со ссылкой на директора ведомства исследований и разработки вооружений (ARDE) К. М. Раджана сообщило, что Армения выразила заинтересованность в приобретении индийских реактивных систем залпового огня «Пинака» (Pinaka). По словам Раджана, для армянской делегации были проведены масштабные стрельбы, и результаты были отличными.

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