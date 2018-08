В Нью-Йорке объявили победителей музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018.

Об этом сообщается на сайте награды.

Лучшей песней года стал трек Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage.

В категории «Видео года» победил клип на композицию Havana певицы Камилы Кабельо. Она также получила статуэтку как артист года.

В номинации «Видео с социальным посланием» лучшим стал клип This is America артиста Childish Gambino. Лучшим хип-хоп видео объявили ролик на Chun-Li рэперши Ники Минаж. Рок-видео года стал клип Whatever It Takes группы Imagine Dragons.

Minval.az