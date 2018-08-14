Для Москвы она может оказаться существенно выше, чем это представляется многим

Это изречение Владимира Ильича Ленина очень любили использовать в качестве эпиграфа к своим произведениям советские писатели-«детективщики»: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Добавим от себя: и в том случае, если она умеет доводить собственные решения и инициативы до конца, а ее лидеры не сворачивают на полпути в самых принципиальных вопросах.

Сегодня «несгибаемому революционеру» Николу Пашиняну, который уже через несколько дней намерен созвать в Ереване очередной митинг своих сторонников, все труднее доказывать, что его «революция» чего-то стоит. Накануне Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Роберта Кочаряна и изменил для него меру пресечения, освободив его из-под стражи. Как сообщил беседе с Радио Азатутюн адвокат Кочаряна Рубен Саакян, «суд огласил заключительную часть решения и заявил, что удовлетворяет жалобу адвокатов, отменяет решение суда первой инстанции, учитывая, что Роберт Кочарян обладает неприкосновенностью». По его словам, «Кочарян уже вышел из-под стражи и уехал».

Напомним: произошло это после недвусмысленного окрика из Москвы. Недели две назад Сергей Лавров, глава МИД РФ, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников, что Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, и «поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», и что события последних дней идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам. К этому моменту в Ереване суд общей юрисдикции предъявил обвинения в свержении конституционного строя Армении Роберту Кочаряну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, Кочаряна арестовали на два месяца, а Хачатурова отпустили под залог. Но Москва недвусмысленно одернула ереванских «р-р-революционеров». Никол Пашинян еще пытался хорохориться, Еще заявлял что-то вроде «в Армении новая ситуация, и к ней надо привыкнуть», в том числе и России. Чтобы теперь послушно открыть тюремные ворота для Роберта Кочаряна.

Конечно, согласились с этим решением не все. В частности, в пресс-службе Специальной следственной службы Армении возмущенно заявили: «Решение Апелляционного уголовного суда о снятии ареста с Роберта Кочаряна незаконно. Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. Надеемся, что прокуратура представит апелляционную жалобу». Но это, судя по всему, не более чем попытка помахать кулаками после драки.

Более того, под вопросом оказался и арест еще одного фигуранта «дела 1 марта» — экс-министра обороны Армении Микаэла Арутюняна. Как пишет ереванская газета «Грапарак», Арутюнян, объявленный в розыск, находится в Москве, армянские правоохранители знают его местонахождение, но арестовать не могут. Во-первых, Микаел Арутюнян выправил себе российское гражданство. А во-вторых, и «в-главных», арестовать его не разрешает Москва. «Дело 1 марта», которое должно было поддержать рейтинг Никола Пашиняна, оборачивается для него оглушительным и обидным провалом.

Вряд ли, конечно, Москву так уж интересует судьба Роберта Кочаряна или в «первопрестольной» строят далеко идущие планы с его участием. В Кремле не считают нужным давать своему «форпосту» слишком много самостоятельности. Тем более что в Ереване в очередной раз пытаются навести мосты с Западом, слишком громко возмущаются по поводу необъявленных учений у села Паник и включают в состав правительства персон, некогда имевших отношение к соросовским грантам. Судьба Роберта Кочаряна на общем фоне, возможно, и не ключевой вопрос, но для Москвы важно не столько вытащить из тюрьмы второго президента Армении, сколько показать ереванцам, кто в доме хозяин. Вот и проводят после всего урона, нанесенного собственным позициям в Армении, этакую «починку» своего форпоста в стиле, мастерски описанном Робертом Пенном Уорреном в его знаменитом романе «Вся королевская рать», где главный герой, губернатор Вилли Старк, выдает хоть и не очень вежливую, но весьма выразительную тираду в отношении одного из проворовавшихся членов своей команды, некоего Байрама Т. Уайта: «Вы не судите арифмометр, если в нем соскочила пружина и он начал врать. Вы его чините. Я и починил Байрама. Я его так починил, что его праправнуки намочат в штаны в годовщину этого дня и сами не поймут почему. Говорю вам, это будет шок в генах». А во-вторых, для Москвы еще важнее в нынешней ситуации продемонстрировать, что своих здесь не бросают и на расправу «победителям народных революций» не отдают. Тем более что здесь поднакопилось множество неприятных прецедентов. Умер в камере гаагской тюрьмы в статусе подсудимого на международном трибунале бывший президент Сербии Слободан Милошевич. Повешен в Багдаде по приговору иракского суда Саддам Хусейн. Ливийский диктатор Муаммар Каддафи, который разбивал свой шатер у стен Кремля, а Путин приводил в этот шатер французскую певицу Мирей Матье, был просто растерзан толпой, и где — в канализационном коллекторе. Создавать еще один прецедент Москве явно не с руки — в таком случае будет уже куда труднее добиваться лояльности от других своих сателлитов. И да, еще одна деталь: с учетом степени зависимости Армении от России эта «починка форпоста» такого уж большого труда не представляла. Особенно если комбинировать и «кнут», и «пряник». И если «кнут» применял Сергей Лавров, то выдачу «пряника» поручили, по всей видимости, другому Сергею — Шойгу. В те же дни, когда Апелляционный суд Армении рассматривал жалобу адвокатов Роберта Кочаряна, а Никол Пашинян рассуждал о необходимости «привыкнуть к новой ситуации» в Армении, министр обороны этой страны Давид Тоноян отправился в Москву, где провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как старательно информировал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook, Шойгу и Тоноян обсудили текущие вопросы армяно-российского военного сотрудничества, взаимодействие в рамках ОДКБ. И самое главное, Тоноян, как сообщают «Новости — Армения», «представил Шойгу ситуацию на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил и на армяно-азербайджанской государственной границе, в частности, в направлении Нахичевана». Оставив, разумеется, за скобками, что никаких «арцахских сил» не существует в природе, а есть оккупационные силы Армении на азербайджанских землях, а провокацию на Нахчыванском направлении устроила сама же Армения. А затем, вернувшись из Москвы, Давид Тоноян отправился в оккупированный Карабах. Где вовсю позировал с солдатами «на передовых позициях» и «выстреливал» заявления в стиле «броня крепка, и танки наши быстры». По понятным причинам, подробности его московских переговоров остались за закрытыми дверями, но внешние проявления явно указывают на сценарий «все, хватит капризничать, вот тебе новая «стрелялка», а Робика больше не обижай». Успокоить свой «форпост» таким образом в Москве, без сомнения, смогут.

Только вот на одном «форпосте» свет клином не сошелся. И из того, как старательно Москва «отмазывала» от тюрьмы «автора» не только расстрела на улицах Еревана 1 марта, но и Ходжалинского геноцида при помощи новых «оружейных подарков» Армении, в других столицах тоже сделают выводы, пусть даже и не выскажут их вслух в виде официальных коммюнике. Так что реальная «отпускная цена» Роберта Кочаряна может оказаться куда выше, чем это представляется Кремлю по горячим следам «починки» своего форпоста.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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