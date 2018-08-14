В редакцию Minval.az пришло письмо от Рафика Сафарова — этнолога-историка и демографа, автора более 90 научных и публицистических статей. Р. Сафаров — один из авторов двух книг об азербайджанском этносе (1998, 2005), автор монографии «Изменение этнического состава населения Иреванской губернии в XIX – XX веках», в которой он исследует 3000-летнюю историческую географию и этническую историю Этиуни / Чухурсаада, определяет юго-западную и западную границу Сюника в Албании – одних из областей исторического Азербайджана, от изначальных корней до настоящего времени, делает свои выводы о месте Чухурсаада / Иреванской губернии в азербайджанской истории, и подводит читателя к ответу на вопрос, который задает себе нынешнее поколение людей.

Р. Сафаров поделился своими наблюдениями и негодованием в связи с прошедшей в эвире телеканала «Mədəniyyət» очередной передачи «Keçmişdən gələcəyə» с участием доктора философии по истории Натика Алышева и сотрудницы Алии Адыгезаловой обсуждалась тема «Христианские памятники в Азербайджане». И причина для негодования этнолога-историка весьма основательная: снова была произнесана фраза Великая Армения — и снова не к месту и уж тем более — не ко времени. Р. Сафаров прислал на почту «Минвала» статью, которую мы представляем сегодня вниманию читателя:

Развитие исторической науки способствовало развенчиванию всевозможных мифов и фальсификаций вокруг различных проблем истории Азербайджана. Ученые, благодаря собиранию буквально по крупицам фактологического материала, сумели внести достойный и неоценимый вклад в объективное написание древней и раннесредневековой истории Азербайджана. Большие достижения азербайджанской албанистики – науки о Кавказской Албании поставили еще одну жирную точку в многолетней дискуссии по вопросам территориальных пределов древней Армении на северо-востоке, албано-армянской границы в античный и раннесредневековый периоды.

Азербайджанские ученые, вкладывая огромный интеллектуальный труд для преодоления ложных идеологических установок, психологического давления, политического нажима, административно-силовых мер и различных материально-бытовых невзгод и лишений, на основе множества артефактов и фактов смогли научно обосновать и установить, что территория нынешней Армении полностью являлась азербайджанской землей и на протяжении тысячелетий находилась в составе азербайджанских государств, в том числе Аррана (Албании).

Долговременный характер этих дискуссий постоянно сопровождается острой и напряженной научной борьбой с зарубежными оппонентами и фальсификаторами. Однако и во внутренней научной жизни, а также в других сферах, порой в научных изданиях, учебниках, медийном пространстве появляются различного рода серьезные упущения и ошибки, ведущие к искажению исторической действительности. В ряду таких с позволения сказать упущений и ошибок неоднократно фигурировала сфабрикованная карта «Великой Армении» – армянский фальсификат, направленный на территориальные претензии к соседним странам и народам. Уже прошло несколько десятилетий, как азербайджанскими учеными развенчан миф о «Великой Армении». Достаточно издано в стране и за рубежом книг и статей по проблемам исторической географии и этнополитической истории Албании за 1000 лет ее существования с описанием этнического состава населения, политических границ и административных пределов областей страны, охватывающих территорию вплоть до современной турецкой границы, что отражено на исторических картах в различных изданиях.

Что ожидаемо от недоброжелателей и недругов Азербайджана, совсем не ждешь от своих авторов, особенно от исследователей албанской истории. Буквально на днях, 11 августа 2018 года, в эфире телеканала «Mədəniyyət» в очередной передаче «Из прошлого в будущее» («Keçmişdən gələcəyə») с участием доктора философии по истории Натика Алышева и сотрудницы Алии Адыгезаловой обсуждалась тема «Христианские памятники в Азербайджане».

В процессе беседы об албанских христианских памятниках во весь телеэкран в качестве наглядного пособия была продемонстрирована пресловутая цветная карта «Великой Армении». Ведь известно, что цветная карта еще сильнее акцентирует внимание зрителя на территорию «Великой Армении» и оставляет ее яркий след в его памяти. На этой карте даже для специалиста еле заметная Албания занимает небольшую территорию севернее Куры до Главного Кавказского хребта и узкой полосой тянется от Камбисены до Шамахи. На карте территория Албании изображена примерно в 5 раз меньше, чем она была на самом деле, особенно в ранний период своего существования. Наглядно видно, что Албания территориально примерно в 10 раз меньше «Великой Армении» и в ее составе отсутствуют не только правобережье Куры и левобережье Аракса вплоть до Западного Арпачая, но и прикаспийские земли от Дербенда до Баку и устья Куры.

Судя по легенде карты, она относится ко II-I векам до н.э. Карты такого пошиба, намеренно искажающие историческую реальность, создавались и печатались в картографических предприятиях России и Армении как наглядные пособия для энциклопедий, исторических многотомников, школьных и вузовских учебников, географических и исторических атласов и т.д. Мало того, что пресловутая карта посвящена территории «Великой Армении», так она еще и хронологически не соответствует обсуждавшейся в передаче теме албанских христианских памятников в Азербайджане. И эту карту позаимствовали для показа на передаче по азербайджанскому телеканалу (?!)

Интересно, что все участники передачи – ведущая, доктор наук по истории Гюллю Йологлу и ее гости являются сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА. В разное время имя этого института, несмотря на порой негативные проявления вокруг него, достойно представляла и прославила и продолжает представлять и прославлять своими научными достижениями на международной арене целая плеяда истинно крупных ученых не только среди археологов-албанистов, но и этнографов.

Ведущий научный сотрудник института Натик Алышев, позиционирующий себя специалистом по христианским памятникам Албании, весь июль месяц этого года был даже начальником археологической экспедиции по изучению христианских памятников Кавказской Албании в Балакенском районе Азербайджана. В своих выступлениях о проделанной работе оба молодых исследователя упоминали имена специалистов по данным проблемам: Алии Караахмедовой, Гюльчохры Мамедовой и др., на работы которых они опирались. Однако как в трудах перечисленных авторов, так и в трудах неупомянутых ими других азербайджанских авторов – ведущих специалистов по албанистике, отсутствуют подобные карты.

Почему же нельзя было продемонстрировать карту Албании с территорией от Уллучая до Западного Арпачая, от истоков Иори (Габырры) до устья Куры, порой с охватом прилегающей к ней Каспианы на правобережье Куры и Аракса? Такие карты с изображением территории Албании по обоим берегам Куры и на левобережье Аракса были созданы и напечатаны в хорошем картографическом исполнении еще во второй половине XX века азербайджанскими историками.

Ответ на вопрос, поставленный в заголовке статьи, я оставляю на суд читателя.

Рафик Сафаров

Minval.az