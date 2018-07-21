Неподвижность влечет за собой потерю функции, в том числе и в способности адекватно оценивать динамику происходящих вокруг событий. Тому подтверждением реакция армянских кругов на визит президента Ильхама Алиева во Францию. Вояж застал ереванских политиков и экспертов врасплох, и впопыхах они стали сбивать фокус реальной картины.

Во Франции проармянским силам долго удавалось отравлять атмосферу вокруг всего, что было связано с Азербайджаном. Положение сильно изменилось, и игра в одни ворота канула в Лету. С 1993 года отношения Парижа с Баку надежно уложены в русла прагматизма, и за последние годы совместными усилиями многое сделано.

Большинство совместных проектов, будучи успешным, выявило огромный запас возможностей сотрудничества. Когда армянские источники твердят о внезапном потеплении отношения Азербайджана с Францией, это вздор, раскрывающий или банальную некомпетентность «знатоков», или фонтанирующую злобу.

После объявления Азербайджаном независимости посол Франции стал вторым иностранным дипломатом, приступившим к официальной деятельности в Баку. Факт сам по себе о многом говорит. Да, отношения развивались не без шероховатостей, и среди причин, мешавших полнокровному сближению на старте, глыбой стоял карабахский мотив, которым армяне диаспоры бойко спекулировали. Прожужжав всем уши, выдохлись.

Примечательно, что Гейдар Алиев свой первый официальный визит за рубеж (1993) после избрания президентом совершил во Францию по приглашению президента Франсуа Миттерана, который был знатоком восточной политики. С тех пор много воды утекло в Сене и Куре, и папка двусторонних документов только пополнилась.

Неспроста нынешний глава Пятой Республики Эммануэль Макрон подтверждает настроенность развивать отношения с Азербайджаном, видя в них бесспорный резон для долгосрочного действия. Хозяин Елисейских полей заверил президента Ильхама Алиева в готовности содействовать разрешению нагорно-карабахского конфликта с безоговорочным признанием принципа нерушимости границ, как базового.

На фоне больших планов французских кампаний, которые утвердились в ключевой стране Кавказа, малозначимая Армения отодвинута в тень. Интрига не в том, что она не подает признаков дееспособного экономического организма. Региональный изгой выступает в качестве генератора рисков, а этот признак — бич для серьезного бизнеса. Любая держава усиливает базис присутствия в ключевых регионах благодаря связям с эффективными государствами, и в данном контексте Армения Азербайджану не пара.

На встрече тет-а-тет Макрон заверил азербайджанского коллегу в заинтересованности адресно работать в поисках решения карабахского конфликта. В этом кроется ключ к пониманию растущего интереса Парижа к присутствию в Азербайджане. Тут впору оценить пиетет к принципу преемственности. С середины 90-х годов гиганты французского бизнеса «Тоталь» и «Эльф-Акитен», их дочерние структуры примкнули к контрактам по разработке морских блоков Азербайджана, и это наглядный индикатор повышенного внимания Парижа к роли Азербайджана в международной системе координат.

Многих в Ереване угораздило зациклиться на «внезапном потеплении отношений между Францией и Азербайджаном», будто они стали следствием случайного стечения обстоятельств. Мотивы, закладываемые в искривленные представления, диванные армянские эксперты связывают с демаршем Вашингтона против европейских стран, которые, якобы, почувствовали себя покинутыми и ущемленными. Создается впечатление, будто речь идет не о второй экономике Европы, а какой-то африканской стране, тщетно диверсифицирующей хрупкие экономические возможности.

Глубокие армянские умы изменили бы себе, обойди они вниманием военный аспект исследуемой темы. В принципе во всех заявлениях прессе ни Макрон, ни Алиев словом не обмолвились о пунктах военно-технического сотрудничества. Не исключено, что лидеры и не обсуждали данный сегмент отношений. Однако это не мешает мыслителям его комментировать, тиражируя новые мифы об угрозах.

В активном сеансе сакрального глубокомыслия бывалые ясновидцы утверждают, будто французы дистанцируются от Еревана ввиду привлекательности для них рыночных преференций, а не мотивов, связанных с развитием демократии. Оказывается, опять замешан американский фактор, ограничивающий возможности Старого света. Эврика в том, что «Азербайджан находит свое место, поскольку располагает рыночными ресурсам».

Бывалые ясновидящие узрели риск и в факте продажи Парижем спутника Азербайджану, который позволяет наблюдать за происходящим в зоне конфликта. В Ереване убеждены, что Париж пошел на предательство, ослабив армянские позиции. Кругом все виноваты, кроме безгрешной Армении.

Небезынтересно знать, какими будут аргументы, которыми провидцы обставят крах перепиаренной революции Пашиняна? Неужели и там найдут следы Азербайджана, России, Франции?

Бросив вызов соседям, Ереван тупо подвел себя под монастырь. Соседи мыслят, творят, разворачиваются на большом поле полезного действия, и на новые инициативы их мотивируют удачи. Ереван же заточен на пагубное, и резонно ли искать виноватых всюду и везде?!

Тофик Аббасов

Minval.az