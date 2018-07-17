Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян, заявил, что Ереван намерен продолжить сотрудничество с НАТО в рамках существующих миротворческих миссий в Афганистане и Косово. Выгоду этого сотрудничества для Армении он объяснил тем, что так армянские военные имеют возможность получить тот же опыт, что и азербайджанские, которые тоже поддерживают активный контакт с альянсом. А это, в свою очередь, полезно для эффективного противодействия Азербайджану в карабахском конфликте.

«Азербайджанские офицеры проходят обучение в Турции (член НАТО – ред.),— напомнил Григорян.— Мы хотим (сотрудничая с НАТО – ред.) понять эту структуру, понять, как работает азербайджанская армия».

Григорян исключил возможность выхода Армении из Организации договора коллективной безопасности. «Революция в Армении была направлена на внутренние, а не на внешние изменения»,— сказал он. Впрочем, секретарь Совбеза отметил, что политика Еревана в отношении Карабаха теперь характеризуется как «активно оборонительная», а не просто «оборонительная». «Это означает, что мы можем делать некие превентивные шаги»,— пояснил Армен Григорян в интервью «Коммерсанту».

Minval.az