После первых встреч азербайджанских политиков с новыми армянскими коллегами из так называемой пашиняновской демократической волны напрашивается вывод – пояс предметности карабахского урегулирования безнадежно тонок. Он неумолимо движется к исчезновению. Но, как гласит расхожее изречение, выход всегда есть.

Изображая из себя ягнят, новые армянские лидеры, щеголяя запредельной демократичностью, искусственно завышая курс завоеваний «революции достоинства», забывают о главном — не все армянское интересно другим. Затеяли игру с бархатом, повеселились, бросили пыль в глаза сообществу, и праздник кончился. Пора за дело браться. Время поджимает, и если армяне и дальше будут тянуть карабахскую волынку, все может обрушиться в одночасье.

Пашинян, следуя традиции предшественника, разводит сущую ересь, на параллельном тракте разыгрывает комедию с участием бравых вояк. Они яростно машут кулаками, не устают рвать и метать в адрес Баку, без конца талдыча, мол, не позволим Азербайджану вести переговоры с позиции силы. Этим занимаются все, начиная от министра обороны и заканчивая вшивыми прапорщиками «армии нкр». А перед саммитом ЕС и НАТО в Брюсселе уже зазвучали грозные предупреждения, дескать, мы в состоянии осадить Азербайджан.

Голосящие, кажется, не ведают, какую армию представляют. Хваленая рать заплыла в пространство брожения. Дисциплина и выучка давно для армянских военных стали абстракцией. Помнится, как после апрельских событий 2016 года командиры заковывали солдат и военнослужащих в цепи, чтобы не дезертировали.

Громкие скандалы с выводом на чистую воду интендантов высокого уровня из близкого окружения падшего Сержа Саргсяна, шатание финансово-вещевых пирамид, выстроенных на ресурсах оборонки, прочая чехарда показали, что армянская армия – это самые что ни на сеть авгиевы конюшни. Чтобы выгрести из них нечистоты, и вод реки Арпа-чай не хватит, да и Пишинян не Геракл, чтобы отважиться на риск.

На армии клеймо оплота военно-криминальной мафии, которую основали Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Она и сегодня работает на основателей-изгнанников, ибо имеет мощную корневую систему по всему периметру, контролируемому военными. Чтобы снести голову змию, начинать надо не с военного ведомства, а с политических коридоров, превращенных в прачечную лидеров преступного карабахского движения.

Новые люди в оборонке по долгу службы и в силу занимаемых положений обязаны быть в пафосном режиме, метать гром и молнии. Но спасет ли это их?

Армия, высший офицерский состав которой формируют зажравшиеся боровы, шарящие в карманах солдат и низового состава, по определению не может иметь боевого духа. Но не в этом суть. Армия – один из важных институтов государственности, и в условиях неравенства сил угрожать конкуренту разящим ударом, имея за плечами разлагающийся сброд, это удел мастеров блефа и самоубийц.

Говорить о широкой модернизации армии, когда Пашинян собирает с миру по ниточке, наивно и глупо. Для формирования новых отношений в военной среде, а пришедшие в руководство военного ведомства только об этом и трубят, маловероятно. Вот почему пустота заполняется громом пустых казанов.

Отправляясь в Брюссель для встреч с руководством ЕС и НАТО, Никол Пашинян завуалировал истинные цели. Главная его задача была заточена на проведение обстоятельных консультаций с руководством НАТО. Североатлантический альянс перед лицом не комплементарной риторики Дональда Трампа для отстаивания возможностей, демонстрации важности выполняемой миссии выводит новые планы. Еще вчера пополнение рядов членов виделось архиважным в свете угроз, исходящих с Востока. Сегодня альянс вычерчивает контуры физического присутствия на Кавказе. Этим и решил воспользоваться Ереван.

Предварительные консультации премьер Армении провел с западными послами у себя и в Грузии, где недавно побывал. В Брюсселе открыто признался, что приветствует превращение НАТО в ключевой элемент региональной безопасности, и желает стать ее неотъемлемым компонентом. По-видимому, это произойдет на базе масштабной военно-политической кооперации с Тбилиси. План вынашивается с прицелом на окончательное завоевание Карабаха.

Приняв позу страуса, уткнувшегося носом в песок, Ереван грезит, дескать, Баку не осмелится на наступление. Азербайджану нет никакого дела до того, что и как думают по ту сторону баррикад. Главное, Ереван сам подводит дело к критической черте.

Не важно, как на меняющиеся обстоятельства отреагирует сообщество, вопрос восстановления территориальной целостности страны — это сугубо национальный приоритет, и Баку не в чем оправдываться. Да и НАТО на беду Пашиняну подтвердило принцип территориальной целостности как заглавный.

Определенность лучше неясности. В карабахском контексте стало ясно, что слабо защищенный Ереван ищет прикрытие на всех направлениях, и это на многое проливает свет. Для Баку это тот случай, когда нежелательный результат работает в пользу ясности.

Азербайджану, грубо говоря, по боку, кто и с чем придет за переговорный стол. Будет ли это премьер-министр, министр иностранных дел, или же свадебный президент, не важно. Скорее, этот ничего не значащий мотив утонет в гуще надвигающихся событий, и тогда точно никакой трагедии не будет.

Тофик Аббасов

Minval.az