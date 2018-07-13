Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает главным результатом своего визита в Брюссель прояснение позиции Еревана для европейских столиц. Об этом глава армянского правительства заявил на брифинге, организованным там же, в Брюсселе, для армянских журналистов, передает Minval.az со ссылкой на Sputnik-Армения.

По словам Пашиняна, он дал понять европейским партнерам Армении, что страна после революции намеревается развиваться по демократическому пути. Премьер отметил, что власти Армении знают, по какому пути пойдут, что демократия — это не внешнеполитический ориентир, а система ценностей. По словам армянского премьера, с помощью международных партнеров Армении ее можно воплотить в жизнь быстрее, но Ереван не собирается вставать в позу просящего.

Одновременно Никол Пашинян пожаловался, что позиция Европы в отношении Армении не совсем понятна. Это связано с тем, что высокие заявления европейских столиц после «бархатной революции» в Армении не были подкреплены делом.

«Недавно было заявление, что ЕС готовится оказать Армении помощь в размере 160 миллионов евро. Но это тот объем содействия, который так или иначе был предусмотрен для Армении со стороны ЕС. Я сказал нашим партнерам, что, несмотря на то, что раньше эта цифра не была обнародована, я в курсе, что несколько месяцев назад она уже была, то есть ничего не изменилось», — сказал спикер.

В итоге, отметил Пашинян, на фоне теплых и приветственных заявлений европейских столиц их политика в отношении Еревана, по сути, осталась неизменной. При этом Армения ожидала более конкретного и большего по объему содействия.

«Откровенно говоря, я дал понять нашим партнерам, что это не очень понятно и не совсем приемлемо. Но, с другой стороны, повторюсь, мы не в позиции просящего, это их выбор, их решение, какую политику проводить. Когда они определятся, мы оформим наше отношение к их политике», — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что дал это понять европейским партнерам, причем для этого он прибегал к «разным способам и акцентам».

«Если их дела таковы, пусть сбавят тон, а если не сбавляют тон, пусть содействуют и сотрудничают лучше», — резюмировал Никол Пашинян.

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