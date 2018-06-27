Брак между гражданином Азербайджана и россиянкой, постоянно проживающей на территории города Калуги, был зарегистрирован в декабре 2016 года. Фактически же после процедуры бракосочетания никаких семейных отношений супруги не планировали, сообщает российский интернет-портал vest-news.ru.

Проведенная прокурорская проверка подтвердила, что до и после заключения брака супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, общих детей не имеют. Основной целью заключения брака явилось возникновение у иностранного гражданина права на получение разрешения на временное проживание без учета квоты, сообщает пресс-служба городской прокуратуры Калуги.

В связи с этим прокурор направил в Калужский районный суд исковое заявление о признании брака недействительным. Исковые требования признаны судом обоснованными и удовлетворены. Согласно статье 27 Семейного кодекса РФ брак признан недействительным.

Minval.az