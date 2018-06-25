Серж Саргсян Николу Пашиняну в его поисках не поможет

В Азербайджане реализуется новый проект в сфере «культурной дипломатии» — «Нахчыван — столица исламской культуры». Официальное открытие состоялось 20 июня в Нахчыване. Все было торжественно, красиво, солидно, с участием председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова, министра культуры Азербайджанской Республики Абульфаза Гараева, генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдельазиза Османа аль-Тувейджри и других. Мероприятия сугубо культурные и гуманитарные. Но в соседней Армении они вызвали прямо-таки скрежет зубовный. Во всяком случае, местный политолог Арман Абовян, по сообщению газеты «Еркрамас», разразился на своей странице в Фейсбуке пространным комментарием: «…Нам обязательно нужно максимально взвинтить уровень работы на международном уровне в направлении развенчания мифов и «исламском начале» на временно оккупированных армянских землях (Нахичеван, «Западная Армения», равнинный «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — ред.)), а то завтра центром Исламской культуры объявят и Ереван… Я не шучу или утрирую. Уничтожение народа начинается с уничтожения её культуры и истории…Война всегда начинается именно с таких вот предподготовительных нюансов».

Как это нередко бывает в пылу полемики, господин Абовян нечаянно выболтал многое из того, чего по ту сторону линии фронта обозначать вслух ну никак не следовало. В самом деле, историческое наследие Иревана вполне дает этому городу право претендовать на титул столицы исламской культуры. Другое дело, что это самое историческое наследие подверглось в современной Армении планомерному и варварскому уничтожению: разрушена Иреванская крепость, ханский дворец, шесть из семи местных мечетей, бани-хаммамы — словом, вся историческая застройка. Одновременно в результате сплошных этнических чисток с территории нынешней Армении, созданной на землях Иреванского ханства, изгнано ее коренное население — азербайджанцы. Так что опять-таки не будем спорить с Арманом Абовяном — уничтожение народа начинается с уничтожения его культуры и истории, а война начинается именно с таких вот подготовительных нюансов.

Но намеренно оставим за скобками историю и историографию региона. Важно другое: в Армении не готовы к реальным компромиссам в Карабахе и продолжают предъявлять претензии на другие регионы и Азербайджана, и Турции, включая и Карабах, и Нахчыван, и Восточную Анатолию. Только вот теперь постепенно и до персон типа Абовяна начинает пусть и с опозданием, но все же доходить: расклад сил, как бы помягче, к таким агрессивным фантазиям не очень располагает. И про Нахчыван, объявленный столицей исламской культуры, политолог вспомнил «по ходу». А рассуждал он совсем о другом.

Как вещал Арман Абовян с неподдельным страхом в голосе, «пока мы заняты весёлым пересчетом арестованных коррупционеров и стебом в стиле «манвел-гейт», в регионе идут процессы, которые представляют угрозу не менее серьёзную, чем коррупция». Как продолжил политолог, «несмотря на все заявления министерства обороны Армении о том что «ничего страшного не происходит», на нахичеванском направлении и на границе «Арцаха» и Азербайджана идут активные перемещения и продвижения азербайджанских войск. Можно сколько угодно бить себя в грудь и снисходительно говорить о том, что мы их типа «шапками закидаем», однако это не меняет реальности. А реальность такова, что азербайджанская сторона активно готовится к широкомасштабной войне и самое важное, идёт массированная обработка местного населения на начало скорой войны». После чего продолжил: «Знаю, что многие скажут «ну и что, они всегда так делают»… Нет ребята, есть качественное отличие, в данном случае нагнетание обстановки идёт параллельно с фортификационными работами азербайджанской армии и захватом в нейтральной зоне наиболее выгодных позиций для наступления». Из чего сделал вывод: «Те кто думают, что первоочередной задачей является борьба с коррупцией, а остальное «подождёт», мягко говоря, не совсем понимают реалии, это очень мягко говоря (а если напрямую, то это — антигосударственная дурость)».

Здесь, конечно, уместно поинтересоваться, насколько важную роль, по мнению господина Абовяна, играл в обеспечении боеспособности армянской армии домашний зоопарк Манвела Григоряна: может быть, там собирались выпустить на позиции азербайджанской армии тигров и львов или пересекать верхом на страусах минное поле? Или спросить у уважаемого политолога, какую боеспособность можно ожидать от армии, если там в таких количествах воруют тушенку, майки, трусы, лейкопластырь и еще много чего. Можно вообще отмахнуться. Во-первых, Абовян высказывает свое личное мнение и не более того. А во-вторых, понятно, что борьба с коррупцией, которую затеял Пашинян, не на шутку нервирует в Ереване многих, тем более что тушенку с военных складов заимствовал не только Манвел Григорян. Вот и пытаются «сбить волну» антикоррупционных разоблачений, запугивая «азербайджанской угрозой».

Только вот, возможно, сам того не желая, Арман Абовян обозначил вслух кое-что похуже намеков на реальную историю Иревана. Здесь, похоже, напуганы, и напуганы всерьез. Слухи о «территориальных потерях» на нахчыванском направлении и так уже наэлектризовали аудиторию, а неуклюжие попытки нового военного начальства сделать вид, что ничего заслуживающего внимания не произошло, похоже, ввергли ее в состояние, близкое к панике. Потому как из неадекватного лепета Арцруна Ованнисяна в Ереване сделали вполне логичный вывод: в оборонном ведомстве просто не знают, как реагировать на происходящее. А фортификационные работы азербайджанской армии могут приводить к территориальным потерям со стороны Армении. И самое главное, растет понимание, что Гуннут — это только начало.

Это, конечно, тоже неудобная тема, о которой по ту сторону линии фронта предпочитают не говорить вслух, но до тех пор, пока продолжается оккупация азербайджанских земель, сохраняется и угроза новой войны. В Баку никогда не скрывали: если дипломатический путь урегулирования не даст результатов, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена военным путем. И да, азербайджанская армия не только ведет фортификационные работы, но еще и осваивает новые образцы оружия, включая РСЗО «Полонез» и ОТРК LORA. Нет сомнений, что в ближайшие дни военные специалисты будут внимательно отсматривать кадры и репетиций военного парада в Баку, и самого этого торжественного марша, и обсуждать, какие новые виды вооружений были там продемонстрированы. Причем в Ереване это обсуждение будет вестись с понятной нервозностью. Там, собственно говоря, уже ошарашены «утечкой», что на параде в Баку появятся американские вертолеты Bell, и уже пытаются поднять на ноги лоббистов, пишут гневные письма в Конгресс, пытаются выработать «ответную стратегию», но невеселый для Еревана исход с шумихой вокруг установок «Дана» особых надежд не вселяет. А значит, возможны и «блицкриг», и новые «точечные операции», и те сценарии, которые еще не реализованы, но уже подготовлены в штабах.

И это еще не все. Арман Абовян, конечно, благоразумно не обозначает этого вслух, но вряд ли для кого-то секрет или новость: «манвел-гейт» и прочие коррупционные разоблачения в армии для Никола Пашиняна и его «команды» — это прежде всего надежный инструмент для «выдавливания» из этой самой армии «карабахцев». И главное, без какой бы то ни было гарантии, что пришедшие на их место «ереванцы» будут честнее или профессиональнее. Специалисты знают: ничто не разлагает армию так, как грабительская война. А грабежом азербайджанского населения и в самой Армении, и в Карабахе, сначала Нагорном, затем равнинном, занимались не только «карабахцы», но и «ереванцы», и подоспевшие к ним на помощь боевики из диаспоры типа тех же Монте Мелконяна или Жирайра Сефиляна. Так что вряд ли тушенку в армянской армии теперь будут воровать меньше — скорее она просто окажется в подвалах других особняков.

Но вот несомненно и другое: на фоне «манвел-гейта» в частности и нравов в армянской армии вообще офицеры «среднего звена» вместо боевой учебы и — о ужас! — даже деталей операции у села Гуннут теперь в первую очередь будут думать о том, не затронут ли новые разоблачения и их, тем более если генерал приказывал что-то подписать и что-то «отгрузить» к себе на дачу, не метит ли на это же место «с повышением» кто-то чином пониже, но зато с куда более приличествующей «истине момента» записью в главе «место рождения», как сложится судьба непосредственного начальника, с которым уже худо-бедно налажены отношения…Как все это повлияет на боеспособность, можно догадаться.

И вот как, скажите на милость, поступить в этой ситуации Николу Воваевичу? Прекратить «борьбу с коррупцией»? Но, во-первых, ему не очень уютно сидеть на «тикающей бомбе» и ждать, когда «карабахцы» в силовых структурах поднимут против него вооруженный мятеж или реализуют сценарий «ползучего переворота», который стоил поста первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну. К тому же «народный премьер» находится в весьма уязвимой точке. «Бархатная революция» вроде бы победила, он в кресле премьер-министра, но впереди — досрочные выборы, и к этим выборам «в политическом багаже» надо бы иметь не только громкие обещания, но и конкретные дела, а где их взять? Выход из ЕАЭС и ОДКБ не состоялся и не состоится, инвестиций от Запада нет, экономические проблемы только обостряются…Остается «шерстить олигархов» из числа «карабахцев» и «республиканцев» и зарабатывать тем самым политические очки.

На этом фоне максимально «затянуть» переговорный процесс и выдвигать заведомо неприемлемые требования, демонстрируя свою «крутость» и «верность армянскому делу», для Никола Воваевича было бы весьма предпочтительно, только вот теперь такая игра становится слишком опасной. Новые РСЗО и ракетные комплексы на вооружении азербайджанской армии, новые учения у линии фронта, новые фортификационные работы — все это отдается волнами противного липкого страха: а если завтра война? Или хотя бы новая «точечная операция»? Делать вид, что ничего не произошло? Вряд ли сработает. Звать на помощь Россию? Весной 2016 года Москва добилась нового прекращения огня, но потерянные территории Армении возвращать не стала. К тому же международная ситуация развивается по такому сценарию, что РФ вскоре может быть просто не до Армении. Рассчитывать на помощь Запада? Но…за какие такие коврижки там будут впрягаться за армянские интересы? Особенно на фоне нынешнего интереса Запада хотя бы к азербайджанским энергетическим проектам? Договариваться? И принимать те условия, о которых в Ереване еще вчера не желали и слышать? В условиях Армении это самоубийство, и не только политическое. Команда Никола Пашиняна, похоже, явно заметалась в поисках выхода.

И вот — сенсация! Советник премьер-министра Армении по внешней политике Арсен Харатян… не исключил вероятности вовлечения в переговоры по карабахскому урегулированию бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. «К сожалению, в Армении не много людей, полностью владеющих переговорным процессом по Карабаху. Придет день, и, возможно, С.Саргсян пойдет в качестве специального посланника по карабахскому вопросу. Я не исключаю участие кого бы то ни было в вопросах, связанных с государственным интересом», — брякнул А.Харатян в эфире Общественного телеканала Армении.

Здесь, конечно, наличествует огромное поле для комментирования, и самый первый: что это вообще такое? Никол Воваевич идет на союз с «республиканцами»? Или столь оригинальным образом решил изобразить «участие Карабаха в процессе урегулирования»? В качестве кого Серж Азатович может вернуться к переговорам? Кого он будет представлять — Никола Пашиняна и его «правительство»? Бако Саакяна? Сам себя? Какие у него будут реальные полномочия? Наконец, какие условия выдвинет проигравший экс-президент — прекращение уголовного преследования своих соратников? Или хотя бы своих родственников? Неприкосновенность счетов и собственности? Быть может, «команда» Пашиняна пытается переложить на него ответственность за непопулярные решения? Но неужели Серж Саргсян настолько наивен, что попадется на эту уловку? Вопросов множество, ответов пока что нет, и нет даже ясности, на самом ли деле в Ереване готовы привлечь Саргсяна к переговорам или же вскоре последует волна «разъяснений», что советника не так поняли и он совсем не это имел в виду.

Но нет сомнений в другом. Если в «команде» Никола Пашиняна действительно решили привлечь к переговорам Сержа Саргсяна, которого еще недавно называли «преступником» и «главой криминального режима», это означает лишь одно: победители «бархатной революции» попросту признали в лучшем случае собственную некомпетентность, а в худшем — настоящее политическое банкротство на карабахском направлении.

Только вот…в «карабахском тупике» оказалась не «команда» Пашиняна, а вся Армения благодаря своей агрессивной политике. Так что Серж Саргсян вряд ли подскажет Пашиняну некое чудодейственное решение, до которого не додумался сам за 10 лет своего президентства. Здесь, конечно, нелишне напомнить известную мудрость: «Выход из безвыходного положения там же, где вход», — и даже постараться перевести ее на армянский язык так, чтобы было понятно даже тем, кто закончил заочный филфак или недоучился на журфаке, только вот на такой «выход там, где вход» нужна самая малость — политическая воля. А ее, к сожалению, не просматривается ни у Пашиняна, ни у Саргсяна.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az