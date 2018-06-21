Азербайджан и Украина являются стратегическими партнерами, отношения между которыми динамично развивались вне зависимости от того, кто находился во власти в наших странах. Вот и ныне отношения между Баку и Киевом успешно развиваются, о чем, в частности, свидетельствует участие президента Украины Петра Порошенко в церемонии запуска Трансанатолийского газопровода, которая состоялась 12 июня в турецком Эскишехире.

«Я благодарен президенту Ильхаму Алиеву и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за реализацию такого важного проекта», заявил он. Глава украинского государства уже подчеркнул, что данный проект важен не только для Азербайджана и Турции, но и для всей Европы, в том числе и для Украины.

Там же, в Эскишехире, состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины. в ходе которой были обсуждены вопросы углубления сотрудничества в энергетической сфере. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южного газового коридора. Главы государств отметили неизменность позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Все это говорит о том, что и ныне азербайджано-украинские отношения успешно и динамично развиваются. Но данный факт вовсе не отменяет необходимости более активного участия азербайджанцев в политической жизни Украины. Особенно в свете сообщений о том, что вовсе не исключены внеочередные президентские и парламентские выборы в этой стране.

Напомню, что очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а парламента – на 27 октября 2019 года. Но в том-то и дело, что в украинской истории было немало прецедентов внепланового переизбрания Рады — в 1994, 2007 и 2014 годах. Тем более, что даже сейчас, в эту летнюю жару, внутриполитическая жизнь в Украине бурлит, но, увы и ах, без какого-либо участия в этих процессах азербайджанцев, проживающих в Украине.

Итак, 15 июня в Киеве состоялся форум «Новый курс Украины», организованный партией Юлии Тимошенко «Батькивщина». По общему мнению украинских экспертов, это был очень успешный форум, продемонстрировавший огромный потенциал Тимошенко и ее явное лидерство на украинском внутриполитическом поле. Собственно, о том же, еще до форума, говорили и социологические опросы, проведенные самыми различными службами.

Так, согласно данным Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, рейтинг Юлии Тимишенко составляет 13,3 процента. На втором месте – лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, рейтинг которого составляет 9,4%. На третьем месте — глава политической силы «Оппозиционный блок» и её парламентской фракции Юрий Бойко с рейтингом в 8,4%. И лишь на четвертом месте — действующий президент Украины Петр Порошенко, чей рейтинг составляет всего 7,6%.

Институт анализа и социологическая группа «Социопрогноз» дает несколько иные данные. Согласно им, на первом месте также стоит Юлия Тимошенко с рейтингом 13,8%, на втором месте — Петр Порошенко, у которого рейтинг в 8,4%, а на третьем — Анатолий Гриценко с рейтингом в 6,9%.

Обобщая данные самых различных украинских социологических центров, можно утверждать, что все они выводят на первое место Юлию Тимошенко. Борьба за второе место идет между Петром Порошенко, Анатолием Гриценко, Юрием Бойко и Петром Порошенко. И все же, все склоняются к выводам о том, что именно Тимошенко имеет все шансы занять президентское кресло, в случае внеочередных президентских выборов в Украине.

Публично сценарий с досрочными выборами в Раду не раз опровергали и представитель действующего президента в парламенте Ирина Луценко, и глава фракции БПП Артур Герасимов. «Есть желание правящего класса идти на президентские выборы. Лучше это делать с предсказуемым парламентом, чем в условиях неопределенности», — заявил изданию «Страна» народный депутат Игорь Попов.

Но, это желание БПП. А тем временем, отдельные группы влияния в «Народном фронте» уже договариваются о кооперации с другими политическими силами на выборах президента. В частности, как ранее сообщала все та же «Страна», действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Украины Александр Турчинов уже достигли предварительных договоренностей с Юлией Тимошенко.

Если это так, то дела у Петра Порошенко плохи. Ибо, Арсен Аваков является ныне человеком, как минимум, сопоставимым по степени влияния с действующим главой украинского государства. Он руководит не только МВД, но и курирует целый ряд иных ведомств. Его людьми считаются ряд украинских министров, а также ряд руководителей добровольческих батальонов. В частности, таковым считаются депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» с 17 сентября 2014 года, входящего в состав Национальной гвардии Украины» Андрей Билецкий.

И тут мы приходим к главному для нас вопросу. На кого будет делать ставку многотысячная азербайджанская диаспора в Украине? Увы, но среди азербайджанцев, являющихся гражданами Украины, нет никого , кто бы входил в высший политический совет, в элиту БПП, «Батькивщины», «Народного Фронта» , «Оппозиционного блока» или «Гражданской позиции».

А тем временем, армянская диаспора традиционно «раскладывает яйца в разные корзины». Так, депутатом ВР от «Оппозиционного блока» является глава Союза армян Украины Вилен Шатворян, имеющий репутацию «смотрящего» от семьи Януковича. Да, обладатель столь однозначной репутации умудрился переизбраться в ВР и избежать уголовного преследования. Безусловно, это стало возможным в том числе и благодаря тесной дружбе, что связывает Шатворяна с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Шатворян и Аваков не раз участвовали в мероприятиях, проводимых армянской диаспорой Украины. Кроме того, по данным СМИ, МВД Украины давно уже превращен в «островок Армении», а Шатворян имеет право входить в кабинет Авакова всегда, когда ему вздумается. Но и это еще не все. Армянское лобби в Украине в очередной раз проявило себя в 2015 году, когда на обсуждение ВР был вынесен проект Постановления о признании «геноцида армянского народа».

К данному проекту присоединились народные депутаты Украины Вадим Новинский («Оппозиционный блок»), Александр Пресман (Член депутатской группы «Партия «Возрождение»), Давид Макарян («Блок Петра Порошенко»), из фракции «Народный фронт» — Николай Княжицкий, Ирина Ефремова, Игорь Бриченко, Анатолий Дырив, Геннадий Кривошея, Александр Кирш, Игорь Котвицкий, Вадим Пидберезняк, Валерий Лунчекно.

Да, в итоге «геноцид армян» не был признан ВР, но налицо было то, сколь велико число депутатов украинского парламента, готовых действовать в угоду интересам армянской стороны, пренебрегая и интересами Турции, и Азербайджана, а также, по сути, вредя отношениям Киева с Анкарой и Баку. А теперь представьте, что может произойти, если следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко, традиционно и давно имеющая поддержку армянской диаспоры Украины?!

Не сложно представить, что при таком развитии ситуации серьезнейшим образом усилятся позиции армянской диаспоры в Украине, да и украино-армянские отношения могут выйти на иной уровень, даже несмотря на факт поддержки со стороны РА аннексии Крыма со стороны России. Соответственно, это привнесет серьезный холодок в азербайджано-украинские отношения. Возможно, что они станут переживать самый холодный период своего развития.

Но, как не неприятно это будет признавать, такой сценарий выглядит столь же не приятным, сколь и объяснимым. Дело в том, что азербайджанцы в Украине так и не стали политической силой. Наши диаспорские организации, большей частью, ведут конкуренцию между собой и никак не представлены в руководстве партий, претендующих на власть в Украине. И это, увы, традиция, которую не удается искоренить вот уже многие годы.

Акпер Гасанов

Minval.az