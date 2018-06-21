В будущем могут возникнуть трудности в удовлетворении глобального спроса на нефть.

Об этом в четверг во время выступления на VII международном семинаре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене на тему «Нефть — сотрудничество для устойчивого будущего» сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, говорится в сообщении министерства энергетики.

В своем выступлении министр рассказал о роли нефти в мировой экономике в будущем, о существующих тенденциях на нефтяном рынке и будущей стратегии развития Азербайджана как нефтяной страны.

Шахбазов отметил, что сотрудничество в формате ОПЕК+ достигло цели стабилизации цен на нефть, но отметил, что новая ситуация, сложившаяся на глобальном нефтяном рынке, в нефтяной отрасли, определила новые приоритеты.

«Такие факторы, как темпы экономического роста в мире, развитие нефтехимического сектора, невозможность замены нефти источниками восстанавливаемой энергии, в ближайшей перспективе обеспечат ведущую позицию нефти в энергетическом балансе», — сказал министр.

По его словам, ребалансировка энергетического рынка, обеспечение вложения в будущем инвестиций в нефтяную отрасль в соответствии со спросом делают необходимым сотрудничество в формате ОПЕК+.

В рамках мероприятия министр энергетики встретился с вице-президентом компании Equinor по глобальной стратегии и развитию бизнеса Ал Куком. На встрече обсуждалась важность открытия «Южного газового коридора» и трубопровода TANAP. Важными событиями в развитии нефтегазового сотрудничества были названы соглашения по разработке нефтяного месторождения «Карабах» в азербайджанском секторе Каспийского моря, разведке и разработке участка Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара. Были также рассмотрены возможности сотрудничества компании с Азербайджаном в рамках нового направления деятельности в области энергетики.

Minval.az