Первая мировая война и февральская революция 1917 года оставила неизгладимый след в судьбе Азербайджана, находившегося в составе Российской империи. После российских революций начала ХХ века Южный Кавказ был охвачен анархией и атмосферой произвола. За всю свою историю Азербайджан неоднократно сталкивался с коварным предательством, жестокими ударами и трагическими потрясениями. Об этом заявил глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут, выступая на мероприятие, посвященное 100-летию геноцида 31 марта в Москве, проведенном в посольстве Азербайджана в России, где приняли участие представители общественности, историки, политические эксперты двух стран.

«Сегодня исполняется 100 лет с начала массового уничтожения мирного населения азербайджанских городов и сел, учиненного в 1918-1919 гг. армянскими националистами, дашнаками и большевиками. 31 марта 1918 года, армянские формирования во главе с Шаумяном уничтожили за короткое время свыше 50 000 человек мусульманского населения — азербайджанцев, лезгин, а также евреев и представителей других народов. Это можно назвать настоящим геноцидом, поскольку массовые убийства по этническому принципу были совершены не просто какими-то бандитами, а находившимися тогда у руководства в Баку и большей части Азербайджана большевиками во главе со Степаном Шаумяном. Дашнак Степан Шаумян, прикрывавшийся идеями коммунизма, является основным организатором массового истребления мирного населения той страшной весной, поскольку в его руках была сконцентрирована власть в Бакинской и других губерниях» – отметил израильский эксперт.

По словам Гута, 30 марта 1918 года дашнакско-большевистские группировки подвергли Баку залповому огню с кораблей, сразу после чего напали на дома мирных азербайджанцев и устроили беспощадную бойню. «Тысячи мирных азербайджанцев были убиты только из-за своей национальной принадлежности. В те дни армяно-большевистские соединения истребили в Баку 12 тысяч мирных азербайджанцев. Во время этих кровавых событий людей заживо сжигали в их домах, а также убивали с особой жестокостью, подвергая невиданным пыткам. И все это время в городе творились невиданные злодеяния в отношении мирного азербайджанского населения Баку. По свидетельству очевидцев, потоки крови буквально лились по улицам и уцелевшим азербайджанским домам. Так в знаменитом Маиловском театре содержались сотни плененных мирных азербайджанцев. Дашнакские боевики толпами гнали людей в здание этого театра, нередко в массовом порядке расстреливая их по дороге, вскрывая внутренности и обезображивая до неузнаваемости» – подчеркнул Арье Гут, выступая на мерорприятии, посвященном 100-летию геноцида.

По словам израильского эксперта, вслед за Баку и Шемахой трагическая участь постигла и азербайджанское население Губинского уезда Бакинской губернии. «Губа стала третьим большим городом, куда большевики во главе с Шаумяном решили распространить свою власть. В Губинском уезде с его многонациональным составом населения армяне были менее многочисленны и активны. Здесь наряду с численно преобладающими азербайджанцами компактно жили также евреи, русские-сектанты, таты, лезгины. По инициативе Шаумяна в этот уезд был направлен двухтысячный отряд под командованием Амазаспа. Вот как вспоминает прибытие в Губу отряда Амазаспа Ильянцев, служивший в красногвардейском отряде Еврейской слободы Губинского уезда: «Через несколько дней мы услыхали, что прибыл отряд Амазаспа в количестве 1500 человек. По дороге сжигал села. Оказалось, что Амазасп приехал под видом большевика, но он и его отряд вели национальную резню, сжигая села и города, грабя население и потом уехали».

Арье Гут подчеркнул, что в результате вооруженного нападения со стороны армян в течение первых пяти месяцев 1918 года в Губинском уезде с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел, из которых 35 не существуют и в настоящее время. «Выявленные факты о массовом истреблении армяно-дашнакскими бандами азербайджанцев в Губинском уезде в последнее время были доказаны в очередной раз. Так, обнаружение в 2007 году в городе Губа массовых захоронений является фактом, подтверждающим армянский вандализм. В ходе изучения захоронений было установлено, что во время нападения армянских вооруженных формирований на Губу в 1918 году людей подвергали невиданному насилию и убивали с особой жестокостью, что в этом захоронении находятся останки массово погребенных местных жителей. Также следует отметить, что армянские вооруженные формирования под командованием Амазаспа, наряду с тюркско-мусульманским населением, устроили в Губе бойню и в отношении горских евреев. В результате проведенных исследований стало известно, что в 1918-1919 годах армяне истребили в Губе около 3-х тысяч евреев. В те года проживавшие в Азербайджане евреи отказывались сотрудничать с армянами. Воспользовавшись этим, представители армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» вырезали до 3 тысяч представителей моего народа. О массовом уничтожении армянами горских евреев на территории Азербайджана рассказывают тысячи свидетельских показаний, документов и других фактов. В хранящемся в государственных архивах официальном документе Следственной комиссии Азербайджанской Демократической Республики от 2 декабря 1918 года, приводится список имен горских евреев, уничтоженных армянами. К сожалению, согласно чиновникам Госархива, документ сохранился не полностью. Часть его, наряду с некоторыми другими документами, изобличающими преступления дашнаков, была уничтожена в советское время сотрудниками этого учреждения армянской национальности. Тем не менее, работа с архивными материалами продолжается, и эксперты продолжают по крупицам собирать информацию о жертвах армянского террора из числа евреев» – отметил Арье Гут.

Выступая перед участниками мероприятия, посвященного 100-летию геноцида азербайджанцев в Москве, Арье Гут обратил внимание присутствующих на то, что вопрос о роли армянских националистов в геноциде евреев «уже поднимался в авторитетных научных кругах Запада».

«К примеру, в своих исследованиях известный австрийский ученый Эрих Файгл пришел к четкому выводу о том, что в 1941-1945 гг. особую роль в массовом уничтожении евреев на территории Европы играл созданный при поддержке лидеров третьего рейха армянский фашистский легион.

Мы не вмешиваемся в суверенные права народов трактовать свою историю, историческое прошлое и увековечивать память своих национальных героев. Мы не должны мы молчать, когда в национальных героев превращаются люди, причастные к чудовищным преступлениям Холокоста. Как, скажите нам, реагировать на памятники фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване. Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества. Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично для меня, для человека, чей дедушка потерял всех членов своей семьи, которые были уничтожены фашистами в Украине, – это невыносимая боль в душе. Именно поэтому для меня это и личная трагедия.

Установка памятника армянскому фашисту и антисемиту генералу Нжде, который также участвовал в геноциде азербайджанцев в Зангезуре еще раз подтверждает, что в современной Армении создан масштабный культ этого фашиста, уничтожавшего как представителей еврейского и азербайджанского народов, так и советских солдат. В его честь чеканят памятные монеты, снимают художественные и документальные фильмы.Если мировая общественность и дальше будет замалчивать пропаганду фашизма в Армении, то завтра руководство сегодняшней Армении может с таким же успехом поставить памятник и Гитлеру. Стоит подчеркнуть, что культ этих кровожадных фашистов осуществляется не силами каких-то маргинальных политических группировок, за этими действиями стоит государство, а точнее руководство современной Республики Армения» – подчеркнул Арье Гут.

Израильский эксперт заявил, что история никогда не забудет жестокость 20-тысячного армянского легиона в составе Вермахта во время Второй мировой войны, одним из создателей которого был фашист Нжде. «Многие из присутствующих здесь, наверное, не знают исторических фактов, которые подтверждены архивными документами. Целью армянского легиона во главе с генералом Нжде (который самолично участвовал в уничтожении тысячи евреев) было совершение облав и уничтожение евреев и других «неугодных» для немецкой армии. Именно благодаря армянскому легиону Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью очищены от евреев. Разве после этого мы можем равнодушно смотреть на то, как в современной Армении возвеличивают армянского фашиста и антисемита в ранг национального героя. И после этого некоторые лидеры Армении будут доказывать мне, что в Армении нет антисемитизма и ненависти к евреям и израильтянам?» – отметил Арье Гут

По словам Гута, сегодня Государство Израиль поддерживает справедливую позицию Азербайджана и призывает к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта только в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Уже более 25 лет продолжается оккупация Арменией азербайджанских территорий. В результате этой агрессии в Азербайджане насчитывается 1 миллион беженцев. В этой сложной геополитической ситуации поддержка справедливой позиции Азербайджана со стороны такого важного стратегического партнера и сильного геополитического актора на Ближнем Востоке, как Государство Израиль, очень необходима и очень важна для Азербайджанской Республики. Как гражданин Израиля, с гордостью отмечаю, что руководство Азербайджана проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни еврейской общины страны, которое не имеет прецедентов в мире. Под патронажем Президента Азербайджана были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание еврейского музея в Азербайджане, который будет первым еврейским музеем на Южном Кавказе.

Если у кого-то возникает вопрос, как такая страна как Азербайджан, где большинство населения мусульмане, сумела наладить столь тесный диалог, сотрудничество и партнерство с Израилем, достаточно только взглянуть на знаменитую еврейскую Красную Слободу в горном районе Губа. Поселок Красная Слобода — единственное уникальное место компактного проживания горских евреев в мире после Израиля, настоящая гордость Азербайджана» – отметил Арье Гут.

В заключении своего выступления Арье Гут отметил, что в этом регионе евреи и мусульмане живут мирно и гармонично на протяжении веков. «Несмотря на этническую чистку и агрессию Армении в отношении Азербайджана, в результате которой оккупировано 20% территорий страны и появился один миллион беженцев и внутренне перемещенных лиц, Азербайджан является настоящей моделью межцивилизационного и межконфессионального диалога. Терпимость и мультикультурализм являются ключевой основой азербайджанского общества. Важно отметить, что руководство Азербайджана заслужило уважение большой части как израильского общества, так и еврейской общины в других государствах мира за свою приверженность светскому государству, мультикультурализму и толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане»- резюмировал глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут, выступая на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев.

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