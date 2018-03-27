Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении. Об этом, как передает «Минвал», пишет белорусское издание «Беларусская правда».

«Недавняя, в январе этого года, поставка в Азербайджан очередной партии российской военной техники продолжает вызывать резкую реакцию как армянской общественности, так и руководства Армении.

Так бывает при каждом появлении на вооружении азербайджанской армии российского оружия, и то, что подобное происходит, очень нервирует армян. При этом их реакция имеет очень четкую направленность – то есть высказывания в духе «Да как Россия посмела!».

В политическом плане все сводится к попыткам надавить на Россию массовой критикой, направленной на то, чтобы Москва отказалась продавать оружие Азербайджану», — отмечается в статье.

Далее в статье говорится, что несмотря на идущие время от времени российские поставки оружия в Азербайджан, по информации источников издания в белоруских военно-промышленных кругах, Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.

Так, в конце прошлого года, вовремя закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству Баку поднял вопрос и уделил особое внимание выполнению Россией своих обязательств по поставкам военной техники в Азербайджан в рамках выполненных и действующих контрактов.

Из-за наличия проблем в двухсторонних отношениях между Азербайджаном и РФ, которые обострились с лета 2017 года, это заседание комиссии было вынесено за рамки проведения совместной межправительственной комиссии, которую со стороны РФ возглавляет Дмитрий Рогозин.

Во время проведения комиссии Баку высказал множество претензий к развитию и состоянию российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества.

Во-первых, были высказано недовольство к выполнению условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ «Мста-С», РСЗО «Смерч», ЗРК «Тор-М2» и других российских вооружений. При этом, основные претензии заключались в несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта.

Во-вторых, азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Атака-М» и «Штурм-В».

Кроме того, несмотря на то, что официальный Баку категорически настаивает на устранении всех возникших проблем в течении 2018 года, российская сторона указывает на невозможность этого и предлагает решения вопроса до 2021 года – из-за текущего недофинансирования своего военно-промышленного комплекса.

«При этом, проблемы с выполнением Россией своих обязательств по экспортным контрактам в последние несколько лет являются не единичными, а системными», — подчеркивает белорусское издание.

«В тоже время, по мнению экспертов, в случае с Азербайджаном такие проблемы могут иметь и умышленный характер, который определяет необходимость для руководства России балансировать между получением валютной финансовой прибыли от экспортных контрактов с Баку. Которые, как правило, подписаны по очень завышенным ценам, и сдерживанием военного потенциала последнего в противостоянии с Арменией, которая формально является союзником Москвы на Кавказе, и находится в состоянии вооружённого противостояния с Азербайджаном.

Также не стоит забывать, что поставки Россией некачественного вооружения не только Азербайджану, а и другим партнера очень актуализирует вопрос дальнейшей эксплуатации поставленной техники. Обладая монополией производителя Москва ставит покупателя в жесткую зависимость и получает возможность подписания дополнительных контрактов уже на ремонт и модернизацию.

Москва в своей закавказской стратегии использует метод «душить в объятиях». Причем Россия умудряется «душить в объятиях» одновременно две враждующие стороны – Армению и Азербайджан.

Как бы вызывающе это не выглядело, но такой подход на самом деле работает – Россия действительно умудряется одновременно сидеть там сразу на двух стульях, и причем уже не первый десяток лет.

Однако следует различать и понимать, что поставки оружия в Армению – это чистая политика, а в Азербайджан – еще и бизнес. В результате Россия имеет одновременно и два рынка сбыта, и сохраняет политический вес сразу в обеих странах.

Армении просто некуда деваться от Москвы, а Москве некуда деваться от Баку. Вот примерно так в двух словах выглядит формула отношений.

У Армении нет военных друзей, кроме России. Ни одна большая страна, даже США, не имеет там практических интересов. Но интересы России в Армении не имеют денежной взаимности – все поставки вооружений туда проходят за счет российских же кредитов, и по сути являются чистой политикой.

Россия является главным регулятором агрессивности армянских властей, и дает оружия ровно столько, чтобы не хватило на войну, но чтобы стимулировать закупки оружия Азербайджаном. Причем, конечно, того же российского. Таким образом, Россия одновременно поддерживает и Ереван, и стимулирует Азербайджан оставаться на связи с Москвой как с медиатором, и у России же покупать оружие – для сохранения военного баланса с Арменией.

Продажу оружия Азербайджану нельзя назвать чистым бизнесом. Это тоже политика, но больше всего России интересен именно как бизнес. В отличие от нищей Армении, Азербайджан является отличным платежеспособным клиентом. И Россия очень не хотела бы уйти с этого рынка и подарить его, например, турецким конкурентам, которые без проблем смогли бы закрыть львиную часть азербайджанских запросов.

Но что хуже всего – это заставило бы Баку перестать слушать Россию. Поэтому в этом вопросе, скорее Баку вертит Москвой, чем наоборот», — отмечает издание.

Издание также находит в этой ситуации перспективы для Беларуси:

«Официальный Баку недоволен уровнем и качеством военно-технического сотрудничества с Россией, а также деятельностью последней без оглядки на своих партнеров по ОДКБ. И азербайджанская сторона ищет другие альтернативные возможности поставок необходимой военной техники. С учетом этого открываются перспективы и для оборонной промышленности Беларуси». Издание также напоминает, что 9 октября прошлого года, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил Беларусь, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко, а также посетил предприятие оборонной промышленности и военный полигон.

Как подчеркивает военный эксперт Александр Алесин, Азербайджан может искать вооружение, которое было бы сопоставимо с «Искандерами», экспортные варианты которых Россия поставила в Армению. При этом эксперт отмечает, что у Азербайджана и Беларуси давние теплые отношения, закупка оружия между странами ведется порядка 15 лет.

«Конечно, объемы закупок вооружения Азербайджаном у России гораздо больше, чем у Беларуси. Для Беларуси Азербайджан – главный покупатель вооружения. В прежние времена Беларусь продавала подержанные советские образцы, современные образцы вооружений на базе советской техники. А сейчас это новейшие образцы, такие как реактивная система залпового огня «Полонез», – говорит эксперт.

Алесин считает, что белоруский «Полонез» может дать армии Азербайджана преимущество над вооружёнными силами Армении и стать ответом на российские «Искандеры».

Также отметим, что вчера депутат-единоросс, заместитель председателя Комитета Думы России по вопросам СНГ, евразийской интеграции и работе с соотечественниками по этому вопросу Константин Затули заявил, что Россия поставляет Азербайджану устаревшее вооружение.

В ходе пресс-конференции в Ереване он заявил:

«Мы понимаем, что после вспышки 2016 года, которая была инициирована одной из сторон, в общественном мнении Армении сформировались серьезные оговорки в связи с поставками вооружений Россией Азербайджану».

Затулин отметил, что «они также сожалеют, что Азербайджан не нашел иного способа апробации оружия, кроме как нарушение соглашения о прекращении огня».

Он отметил, что «Россия сделала свои выводы». «Я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что Россия сделала выводы, связанные с балансом вооружений в регионе, и поставила Армении самые современные виды вооружений», — важно сказал депутат провластной партии России «Единая Россия» Затулин.

По его словам, да, после апрельской войны также поставлялось оружие Азербайджану, но только в рамках заключенных прежде соглашений. Речь об обычных вооружениях и оборонительных средствах, вовсе не о новейших вооружениях, которые были поставлены Армении на льготных условиях.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее в Ереване также заявлял о том, что Россия не будет поставлять оружие Азербайджану в тех же объемах, что до апреля 2016 года.

Minval.az