Правительство Грузии целенаправленно переименовывает тюркские топонимы на свои и такая политика ведется последние семьдесят лет. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил глава Кавказского центра мониторинга прав человека, базирующегося в Грузии, эксперт Эльбрус Мамедов.

По его словам, в декабре 2017 года в Европейском центре по вопросам национальных меньшинств был опубликован отчет под названием Nomen Est Omen? Naming and Renaming of Places in Minority Inhabited Areas in Georgia, автором которого является Мариа Диего Гордон.

«Авторитетная организация The European Centre for Minority Issues (ECMI) занимается правами национальных меньшинств в Европе и была основана в 1996 году правительствами Дании, Германии. Отчет подготовлен после мониторинга и проведения соответствующих исследований в архивах в Грузии, в том числе исследований в азербайджанонаселенном Борчалы. Работа дает возможность понять политику Грузии по национальным меньшинствам, реализуемую в регионах. Топонимы и гидронимы переименовываются в местах компактного проживания национальных меньшинств, в частности, в местах проживания азербайджанцев. В отчете указаны конкретные итоги такой политики за последние 50-70 лет, которая ведется с определенной периодичностью», — сказал Мамедов.

Примечательно и то, что в отчете указано, что переименованию подвергаются в основном тюркские (азербайджанские) топонимы и гидронимы, и никоим образом эта политика не коснулось других национальных меньшинств и их топонимов.

Мамедов отметил, что документ затрагивает несостоятельность аргументов грузинских властей в области защиты прав национальных меньшинств на право сохранения культурных и исторических ценностей и самоидентичности азербайджанцев Грузии. Отчет фактически признает вопрос скрытого переформатирования в азербайджанских регионах также и исторического, культурного наследия, то есть все эти действия направлены против азербайджанской общины Грузии.

Двадцать лет назад были изменены названия сел против воли жителей Борчалы, против конституционных прав и свобод, закрепленных в Конституции Грузии — более 60 деревень, районных центров и названий районов. Не предприняты никакие меры по исправлению ситуации в отношении изменений традиционных названий местностей компактного проживания азербайджанцев, которые были внесены в 1990-х и 2010 годах.

«Например, в 2010 году ряд чиновников из числа азербайджанцев, работающих в органах региональной власти (заместитель губернатора и представители в муниципальных органах власти Марнеульского района) ради своих шкурных интересов попросту одобрили изменение топонимов и фактически подписались под переименованием 19 сел. Только благодаря активности общественных организаций стало возможным приостановить этот процесс. При этом, информации о каком-либо измененном названии армянского села в регионе Самцхе Джавахети нет»,- отметил Мамедов.

В Болниском районе в 1990-1991 годах село Абдаллы (Abdallı) переименовано на Джавшаниани (Javshaniani), село Арыхлы (Arıxlı) — на Нахидури (Nakhiduri), село Гочулу (Qoçulu) на Чапали (Tchapali).

Он с сожалением отметил, что до сих пор ни одна государственная структура Грузии, призванная защищать права и свободы этнических меньшинств не сделала ни одного позитивного шага по оценке последствий. Не принято ни одной попытки реабилитации и восстановления исторических топонимов населенных пунктов этнических меньшинств в регионе.