Тему открытия путей в транзитном направлении мы не рассматриваем, — так откликнулся специальный представитель премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе на заявление министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна о том, что «в ближайшее время Армения надеется на запуск торгового коридора между Россией и Грузией через Абхазию и Цхинвальский регион, передает Грузия Online.

Как заявил Абашидзе, переговоры между Россией и Грузией ведутся на тему имплементации соглашения от 2011 года о мониторинге грузооборота и нет никаких разговоров о дополнительных предусловиях, которые позволили бы Армении надеяться на открытие торгового коридора через Абхазию.

«Сейчас мы говорим с Россией о том, чтобы в силу вступило соглашение 2011 года. Для этого необходимо заключить контракты со швейцарской компанией (SGS), как с нашей, так и с российской стороны. В этих переговорах активно участвуют наши швейцарские коллеги. Нужно завершить подготовительный этап работы над контрактами и заключить их. После этого будет создана грузино-российско-швейцарская рабочая группа, которая будет вести мониторинг за имплементацией соглашения», — заявил Абашидзе.