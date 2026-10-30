Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств призвал реформировать организацию, деятельность которой охватывает уже 60 направлений.

«Нам следует определить главные направления совместной работы. В целом, необходимо структурировать стоящие перед нами задачи и приоритеты», — заявил он.

Токаев также подчеркнул недопустимость нарушения соглашений, подписанных в рамках ОТГ, и предложил создать Совет постоянных представителей.