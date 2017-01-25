Предстоящая реформа по перераспределению власти в Казахстане опирается на логику развития страны и логику современного развития в целом, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в специальном обращении в эфире республиканских телеканалов в среду.

«Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству», — сказал Назарбаев.

Проект конституционных реформ будет вынесен на всенародное обсуждение, сказал президент. Соответствующий указ, по его словам, уже издан.

Назарбаев заявил о необходимости перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом в декабре прошлого года на торжественном заседании в честь 25-летия независимости Казахстана. При этом президент отметил, что Казахстан «был, есть и будет государством с президентской формой правления». В январе была создана рабочая группа для разработки предложений по этому вопросу.

Назарбаев отметил, что для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, внешняя политика, национальная безопасность и обороноспособность страны.

При этом значительно усилится роль правительства и парламента. По словам президента, около 40 полномочий главы государства можно передать или в правительство, или в парламент.

«Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии», — сказал Назарбаев.

По его словам, предлагаемая реформа позволит создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед, а повышение роли правительства и парламента даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы.

Предлагаемая реформа опирается, прежде всего, на собственный опыт и потребности самого Казахстана, сказал президент.

«Программа реформ – это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный – в сторону демократического развития», — сказал он.