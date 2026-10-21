В Азербайджане за девять месяцев 2026 года были отменены незаконные решения муниципалитетов о передаче в аренду 2 552 гектаров земель и в собственность — еще 13 гектаров.

Об этом заявил начальник Главного управления по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Эльмин Гасанов на конференции «Задачи и вызовы в сфере регионального развития и местного самоуправления, вытекающие из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на VIII съезде партии «Ени Азербайджан».

По его словам, работа проводилась в связи с незаконным использованием земельных участков общей площадью 2 565 гектаров и выявленными нарушениями в муниципальных актах.

Гасанов отметил, что более 2 тыс. гектаров из указанных земель составляют пастбища. Минюст принимает меры по возвращению этих территорий в муниципальную собственность.

По словам выступающего, это направлено на поддержку сельского хозяйства и более справедливое распределение земель на местах.

Он подчеркнул, что пресечение незаконного использования муниципальных земель является одним из направлений работы, непосредственно связанных с развитием регионов и повышением благосостояния населения.

Министерство юстиции анализирует арендные отношения по муниципальным землям. По словам Гасанова, еще одним важным направлением является обеспечение правильного начисления и сбора арендной платы за муниципальные земли, а также земельных налогов.

В рамках плана мероприятий, утвержденного Министерством юстиции, проводится анализ арендных отношений и земель, находящихся в пользовании и аренде муниципалитетов. В ходе этой работы выявлен ряд недостатков.

По его словам, до конца года планируется продолжить работу по повышению доходов муниципальных бюджетов, выявлению и возврату недополученных средств, более эффективному использованию земель и устранению нарушений законодательства. Отдельное внимание уделяется правильному расчету платежей и приведению их в соответствие с текущими рыночными ценами.

Еще одним важным направлением деятельности он назвал реализацию социально-экономических проектов муниципалитетами и повышение их финансовой устойчивости.

Он также отметил роль национальных ассоциаций муниципалитетов и созданной системы взаимодействия в поддержке местного самоуправления, в том числе по вопросам налогообложения.